CFETS人民币汇率指数上周反弹0.43% 并重返100关口

路透上海1月18日 - 中国外汇交易中心(CFETS)周一公布，上周五人民币汇率指数为100.39，较前周反弹0.43%，较2014年底则微升0.39%，上周指数重返100关口。

CFETS同时公布的参考BIS（国际清算银行）货币篮子和SDR（特别提款权）货币篮子的汇率指数分别为101.34和98.01，分别较前周分别上涨0.45%和0.36%，较2014年底则分别升值1.34%和贬值1.99%。

上周人民币兑美元微升0.02%，一改前周跌势，而当周美元指数小升0.43%，若自2014年底计算，人民币兑美元已经累计下跌5.82%，而美元指数则升幅达9.63%。

2015年12月11日CFETS首次公布根据不同权重计算的三个观察侧面人民币汇率指数，随后中国货币网评论员文章称，人民币汇率具备对一篮子货币保持基本稳定的基础。上周人民币快速下跌，货币网连发两篇评论员文章，指出近期汇率下跌主因，以及未来展望。

根据中国央行此前发布通知称，自2016年1月4日起，银行间外汇市场交易系统每日运行时间延长至23:30。但收盘价确定时间仍为16:30不变。交易中心在目前每天公布12次参考汇率报价，分别是北京时间上午10点、11点，下午14点至23点每小时公布一次参考汇率，计算方法与之前相同。（完）

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