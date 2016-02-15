渣打人民币环球指数去年首度录得按年下跌 续关注监管层举动

路透上海2月15日 - 渣打最新公布的人民币环球指数显示，该指数去年12月环比大跌2.1%，因跨境人民币支付流量减少。该指数去年全年下跌0.2%是自2010年有纪录以来首现全年收缩。市场将关注人民币汇价及限制资本流出管理措施，预计政府会暂缓资本帐进一步开放及人民币国际化。

渣打并指出，离岸人民币汇市成交自2015年8月因为市况波动上升后，其贡献已在12月回复正常。在岸人民币在1月首周的波幅上升，未必会对指数带来影响，主要由于在岸人民币现货价和中间价已迅速回复稳定，并可能最少延续至月底举行20国集团会议。

由于中国短期会以限制资金外流为首要任务，该行预期离岸市场资金紧绌的情况即使在农历年过后仍不会消除。不过市场担心中国将会有更多窗口指导及其他收紧资本流出的措施出台，或引发离岸人民币同业拆息在未来数月再度短暂急升。

在中国资本流出及外汇储备不断减少时，市场也在担心中国外储是否充裕。

“我们相信监管层短期内会专注维持汇价稳定，以消减围绕中国及人民币的负面情绪。”渣打在报告中写道。

该行并指出，监管层会透过改善讯息发布政策，进一步完善中国外汇政策框架。这应有助减少市场混乱及避免市场波动。

渣打于2012年11月推出渣打人民币环球指数。指数覆盖七个主要的人民币离岸市场，包括香港、伦敦、新加坡、台北、纽约、首尔和巴黎；计算四项业务的增长，包括存款（财富储存）、点心债券和定存单（融资工具）、贸易结算和其他国际付款（国际商贸）以及外汇（交易渠道）。随着人民币国际化继续深化，指数未来会因应发展考虑增加其他参数和市场。（完）