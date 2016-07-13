路透测算的人民币汇率指数全数反弹 日圆大涨成主推力

专家称人民币汇率不值得保 应克服非理性的汇率浮动恐惧症
路透上海1月17日 - 中国社会科学院学部委员余永定称，人民币贬值的压力是多种因素导致的，不全因为美元升值，但中国有巨额贸易顺差，有3万亿美元外储，以及有全球最高的经济增速和还有强有力的政府，应克服非理性的汇率浮动恐惧症。
路透上海7月13日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周三较上日微升0.21%至94.47；SDR篮子指数微升至95.44，BIS篮子指数微升至95.5。其中人民币兑日圆大涨超2.2%，成为今日指数反弹的主推力。
今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌6.41%，SDR篮子指数跌3.44%，BIS指数跌6.10%。
CFETS篮子货币 今日中间价 CFETS篮子货币较上日升贬点数
人民币CNY=PBOC 6.6891 59
欧元EURCNY=PBOC 7.3992 36
日圆JPYCNY=PBOC 6.3882 1436
港元HKDCNY=PBOC 0.8622 7.5
英镑GBPCNY=PBOC 8.8706 -1729
澳元AUDCNY=PBOC 5.0883 -400
新西兰元NZDCNY=PBOC 4.8739 -315
新加坡元SGDCNY=PBOC 4.9641 -65
瑞郎CHFCNY=PBOC 6.7638 506
加元CADCNY=PBOC 5.1197 -172
林吉特CNYMYR=PBOC 0.5913 -30.8
卢布CNYRUB=PBOC 9.5435 -274
泰铢CNYTHB=CFXS 5.2631 154
全球汇市方面，美元兑日圆周三小跌，但仍接近本周触及的两周半高位，因日本可能进一步刺激经济，帮助提振了风险偏好。
为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起中国外汇交易中心在中国货币网（中英文版）新增人民币汇率指数展示功能，并按周和按月发布人民币汇率指数数据。
另外，汤森路透(TRI.TO)和香港交易所(0388.HK)联合开发的RXY全球离岸人民币指数.RXYH最新报95.35，较上日微升0.29%；RXY全球在岸人民币指数.RXYY报95.29，较上日微升0.25%；RXY参考离岸人民币指数.RXYRH报95.17，较上日微升0.36%；RXY参考在岸人民币指数.RXYRY报95.12，较上日微升0.33%。
汤森路透和港交所6月底联合推出一系列人民币指数，为市场参与者提供可反映人民币兑一篮子主要货币汇率变化的基准指数。新指数系列的特点是高度透明、可用于交易。（完）
(发稿 张金栋; 审校 杨淑祯)
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路透北京1月17日 - 中国股市沪综指周一收跌0.30%。沪深证交所融资融券余额当日减少174.3亿元人民币，连续第五日下跌，并创逾11个月最大单日跌幅；两市两融余额为9,028.5亿元，创近三个月新低。
路透上海1月17日 - 路透根据中国外汇交易中心公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周二预计会开在6.904元附近，较上日贬值约166点。