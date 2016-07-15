路透测算的三个人民币汇率指数均微跌 离岸指数也微跌

中投公司将增加对美国的投资--董事长
路透香港1月16日 - 中国投资有限责任公司董事长兼首席执行官丁学东周一表示，由于公开市场的回报较低，中投公司将寻求在美国市场增加另类投资。
路透北京7月15日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周五较上日微跌0.03%至94.37；SDR篮子指数亦微降至95.37，BIS篮子指数微跌至95.31，但三个指数整体表现平稳。
今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌6.50%，SDR篮子指数跌3.52%，BIS指数跌6.29%。
CFETS篮子货币 今日中间价 CFETS篮子货币较上日升贬点数
CNY=PBOC 6.6805 41
EURCNY=PBOC 7.4226 -39
JPYCNY=PBOC 6.3475 742
HKDCNY=PBOC 0.8616 2.6
GBPCNY=PBOC 8.9258 -1575
AUDCNY=PBOC 5.0886 -111
NZDCNY=PBOC 4.7869 724
SGDCNY=PBOC 4.9749 -124
CHFCNY=PBOC 6.8086 -163
CADCNY=PBOC 5.1773 -230
CNYMYR=PBOC 0.5885 -31.8
CNYRUB=PBOC 9.3983 -1627
CNYTHB= 5.2422 -193
全球汇市方面，日圆兑美元周五回落，本周或创较大跌幅；风险偏好升温以及有关日本决策人士可能采取更激进货币刺激措施的推测，给日圆带来压力。
为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起中国外汇交易中心在中国货币网（中英文版）新增人民币汇率指数展示功能，并按周和按月发布人民币汇率指数数据。
另外，汤森路透(TRI.TO)和香港交易所(0388.HK)联合开发的RXY全球离岸人民币指数最新报95.14，较上日微跌0.10%；RXY全球在岸人民币指数报95.00，较上日微跌0.14%；RXY参考离岸人民币指数报95.04，较上日微跌0.07%；RXY参考在岸人民币指数报94.91，较上日微跌0.12%。
汤森路透和港交所6月底联合推出一系列人民币指数，为市场参与者提供可反映人民币兑一篮子主要货币汇率变化的基准指数。新指数系列的特点是高度透明、可用于交易。（完）
(发稿 孙琦子; 审校)
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