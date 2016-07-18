中国外汇交易中心人民币汇率指数两跌一升 CFETS指数终结七连跌

路透上海7月18日 - 中国外汇交易中心(CFETS)周一公布，上周五(15日)的CFETS人民币汇率指数较前周上涨0.14%至94.38，结束此前连续七周下跌。但该指数较2014年底仍下跌5.62%。

CFETS同时公布的参考BIS（国际清算银行）货币篮子的汇率指数和参考SDR（特别提款权）货币篮子的汇率指数分别为95.33和95.37，较前周分别下跌0.10%和0.05%，较2014年底则分别下跌4.67%和4.63%。

上述三个指数和上周五路透根据CFETS公布的中间价测算的三个汇率指数表现一致。

上周人民币兑美元即期涨0.12%，而美元指数上周上涨0.29%，因大行有意向市场提供美元流动性，消化购汇需求，缓和贬值压力；而上周五美指大涨时人民币已经收盘，最终影响料在本周一实现；若自2014年底计算，人民币兑美元仍下跌7.13%，而美元指数则累计上涨6.99%。

2015年12月11日CFETS首次公布根据不同权重计算的三个观察侧面人民币汇率指数，中国高层多次强调，人民币汇率具备对一篮子货币保持基本稳定的基础。

为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起中国外汇交易中心在中国货币网（中英文版）新增人民币汇率指数展示功能，并定期发布人民币汇率指数数据。（完）

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