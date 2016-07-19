路透测算的人民币汇率指数全数下跌 CFETS指数微跌至94.44

中国2016年全年ODI规模创新高且超越FDI 同比增逾四成
路透北京1月16日 - 中国2016年全年对外非金融类直接投资（ODI）同比增长44.1%，达到1,701.1亿美元的历史新高，且已超过同期实际使用外资(FDI)规模。
路透上海7月19日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周二较上日微跌0.02%至94.44；SDR篮子指数微跌至95.39，BIS篮子指数微跌至95.4。
今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌6.44%，SDR篮子指数跌3.49%，BIS指数跌6.20%。
CFETS篮子货币 今日中间价 CFETS篮子货币较上日升贬点数
人民币CNY=PBOC 6.6971 -10
欧元EURCNY=PBOC 7.4167 -163
日圆JPYCNY=PBOC 6.3126 338
港元HKDCNY=PBOC 0.8636 -0.7
英镑GBPCNY=PBOC 8.8885 -230
澳元AUDCNY=PBOC 5.0691 114
新西兰元NZDCNY=PBOC 4.7146 212
新加坡元SGDCNY=PBOC 4.9677 7
瑞郎CHFCNY=PBOC 6.8189 -211
加元CADCNY=PBOC 5.1629 46
林吉特CNYMYR=PBOC 0.5916 -8.1
卢布CNYRUB=PBOC 9.3777 -952
泰铢CNYTHB=CFXS 5.2132 -87
为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起中国外汇交易中心在中国货币网（中英文版）新增人民币汇率指数展示功能，并按周和按月发布人民币汇率指数数据。
另外，汤森路透和香港交易所联合开发的RXY全球离岸人民币指数最新报95.15，较上日持平；RXY全球在岸人民币指数报95.16，较上日微升0.09%；RXY参考离岸人民币指数报95.06，较上日微跌0.01%；RXY参考在岸人民币指数报95.07，较上日微升0.08%。
汤森路透和港交所6月底联合推出一系列人民币指数，为市场参与者提供可反映人民币兑一篮子主要货币汇率变化的基准指数。新指数系列的特点是高度透明、可用于交易。（完）
(发稿 张金栋; 审校 杨淑祯)
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路透北京1月16日 - 中国国家能源局周一公布，2016年全社会用电量59,198亿千瓦时，同比增长5.0%；其中第二产业用电量占逾七成，但同比仅增长2.9%。
路透上海/北京1月16日 - 人民币兑美元即期周一小幅收涨，中间价亦小升。交易员指出，将于本周正式就职的美国候任总统特朗普依旧鲜有经济政策新信息，美元指数承压续利好人民币，且春节临近客盘购汇需求也有所下降，大行适度提供美元流动性，确保汇价基本稳定。