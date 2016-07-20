路透测算的CFETS人民币汇率指数反弹0.31%至94.73

中国12月央行口径外汇占款减少3,178.02亿元人民币
路透北京1月16日 - 路透根据中国央行公布的数据计算显示，12月末中央银行口径外汇占款余额为219,425.26亿元人民币 。据此计算，当月央行口径外汇占款减少3,178.02亿元人民币。
路透北京7月20日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周三较上日上扬0.31%至94.73；SDR篮子指数亦上涨0.3%至95.68。
今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌6.15%，SDR篮子指数跌3.3%。
CFETS篮子货币 今日中间价 CFETS篮子货币较上日升贬
点数
人民币CNY=PBOC 6.6946 25
欧元EURCNY=PBOC 7.384 327
日圆JPYCNY=PBOC 6.3183 -57
港元HKDCNY=PBOC 0.8632 4.1
英镑GBPCNY=PBOC 8.7867 1018
澳元AUDCNY=PBOC 5.032 371
新西兰元NZDCNY=PBOC 4.722 -74
新加坡元SGDCNY=PBOC 4.9485 192
瑞郎CHFCNY=PBOC 6.8008 181
加元CADCNY=PBOC 5.1378 251
林吉特CNYMYR=PBOC 0.5959 43.5
卢布CNYRUB=PBOC 9.4822 1045
泰铢CNYTHB=CFXS 5.2269 137
为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起中国外汇交易中心在中国货币网（中英文版）新增人民币汇率指数展示功能，并按周和按月发布人民币汇率指数数据。
另外，汤森路透(TRI.TO)和香港交易所(0388.HK)联合开发的RXY全球离岸人民币指数最新报95.54，较上日升0.16%；RXY全球在岸人民币指数报95.62，较上日升0.28%；RXY参考离岸人民币指数报95.43，较上日微涨0.11%；RXY参考在岸人民币指数报95.51，较上日升0.24%。
汤森路透和港交所6月底联合推出一系列人民币指数，为市场参与者提供可反映人民币兑一篮子主要货币汇率变化的基准指数。新指数系列的特点是高度透明、可用于交易。（完）
(发稿 李文科; 审校 张喜良)
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