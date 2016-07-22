路透测算的人民币汇率指数继续反弹 SDR指数逼近96关口

专家称中国财政赤字率在安全范围 关注部分地方政府债务风险
路透北京1月17日 - 中国社会科学院财经战略研究院研究员杨志勇撰文称，对于“中国政府是否也会出现债务问题”的担心其实没有必要，中国财政赤字率和政府债务负担率均在安全范围内，不存在负债过高问题，经济安全具有强大保障。
路透上海7月22日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周五较上日微升0.08%至95.19；SDR篮子指数微升至95.99，创两个半月新高；BIS篮子指数微升至96.07。
今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌5.69%，SDR篮子指数跌2.88%，BIS指数跌5.55%。
CFETS篮子货币 今日中间价 CFETS篮子货币较上日升贬点数
人民币CNY=PBOC 6.6669 203
欧元EURCNY=PBOC 7.3579 108
日圆JPYCNY=PBOC 6.3014 -638
港元HKDCNY=PBOC 0.8596 26.3
英镑GBPCNY=PBOC 8.7901 682
澳元AUDCNY=PBOC 5.0009 -55
新西兰元NZDCNY=PBOC 4.6675 -64
新加坡元SGDCNY=PBOC 4.9238 -6
瑞郎CHFCNY=PBOC 6.7682 97
加元CADCNY=PBOC 5.0953 217
林吉特CNYMYR=PBOC 0.6042 35
卢布CNYRUB=PBOC 9.6346 985
泰铢CNYTHB=CFXS 5.2382 -65
为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起中国外汇交易中心在中国货币网（中英文版）新增人民币汇率指数展示功能，并按周和按月发布人民币汇率指数数据。
另外，汤森路透(TRI.TO)和香港交易所(0388.HK)联合开发的RXY全球离岸人民币指数最新报95.99，较上日微跌0.06%；RXY全球在岸人民币指数报95.71，较上日微跌0.17%；RXY参考离岸人民币指数报95.95，较上日微跌0.07%；RXY参考在岸人民币指数报95.68，较上日微跌0.19%。
汤森路透和港交所6月底联合推出一系列人民币指数，为市场参与者提供可反映人民币兑一篮子主要货币汇率变化的基准指数。新指数系列的特点是高度透明、可用于交易。（完）
(发稿 张金栋; 审校 杨淑祯)
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