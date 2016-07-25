外汇交易中心人民币汇率指数上周五均小幅上涨

中国发改委通知称总投资3亿美元及以上限制类外商投资项目由发改委核准
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布通知，要求进一步做好外商投资项目核准和备案管理工作，总投资（含增资）3亿美元及以上限制类项目，由发改委核准，其中总投资（含增资）20亿美元及以上项目报国务院备案。
路透北京7月25日 - 中国外汇交易中心(CFETS)周一公布，上周五(22日)的CFETS人民币汇率指数较前周继续上涨0.86%至95.20，较2014年底则仍下跌4.80%。
CFETS同时公布的参考BIS（国际清算银行）货币篮子的汇率指数和参考SDR（特别提款权）货币篮子的汇率指数分别为96.07和95.99，较前周分别上涨0.78%和0.65%，较2014年底则分别下跌3.93%和4.01%。
BIS指数与SDR指数与上周五路透根据CFETS公布的中间价测算的指数表现一致，路透测算的CFETS指数为95.19。
上周人民币兑美元即期涨0.15%，而美元指数上周上涨0.92%，因美国经济数据利好且本周有美联储议息会议，而欧洲安全隐患加剧投资者避险情绪；若自2014年底计算，人民币兑美元仍下跌6.99%，而美元指数则累计上涨7.97%。
2015年12月11日CFETS首次公布根据不同权重计算的三个观察侧面人民币汇率指数，中国高层多次强调，人民币汇率具备对一篮子货币保持基本稳定的基础。
为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起中国外汇交易中心在中国货币网（中英文版）新增人民币汇率指数展示功能，并定期发布人民币汇率指数数据。（完）
参看详情，请点选中国货币网：www.chinamoney.com.cn
(发稿 孙琦子; 审校 曾祥进)
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布通知，要求进一步做好外商投资项目核准和备案管理工作，总投资（含增资）3亿美元及以上限制类项目，由发改委核准，其中总投资（含增资）20亿美元及以上项目报国务院备案。
路透上海/北京1月17日 - 人民币兑美元即期周二大幅收涨248点，离岸人民币盘中亦大涨逾400点，因美元指数回落；中间价则回调近120点。交易员指出，近期不确定因素较多，加上春节日益临近，客盘购汇意愿略减。近期汇价波动加大，市场等待英国退欧计划明晰和美国新总统特朗普就职演讲等风险事件落定。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 中国首富、大连万达董事长王健林周二称，集团每年有50-100亿美元专款用于对外投资，侧重娱乐和体育。