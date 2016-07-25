外汇交易中心人民币汇率指数上周五均小幅上涨

路透北京7月25日 - 中国外汇交易中心(CFETS)周一公布，上周五(22日)的CFETS人民币汇率指数较前周继续上涨0.86%至95.20，较2014年底则仍下跌4.80%。

CFETS同时公布的参考BIS（国际清算银行）货币篮子的汇率指数和参考SDR（特别提款权）货币篮子的汇率指数分别为96.07和95.99，较前周分别上涨0.78%和0.65%，较2014年底则分别下跌3.93%和4.01%。

BIS指数与SDR指数与上周五路透根据CFETS公布的中间价测算的指数表现一致，路透测算的CFETS指数为95.19。

上周人民币兑美元即期涨0.15%，而美元指数上周上涨0.92%，因美国经济数据利好且本周有美联储议息会议，而欧洲安全隐患加剧投资者避险情绪；若自2014年底计算，人民币兑美元仍下跌6.99%，而美元指数则累计上涨7.97%。

2015年12月11日CFETS首次公布根据不同权重计算的三个观察侧面人民币汇率指数，中国高层多次强调，人民币汇率具备对一篮子货币保持基本稳定的基础。

为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起中国外汇交易中心在中国货币网（中英文版）新增人民币汇率指数展示功能，并定期发布人民币汇率指数数据。（完）

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