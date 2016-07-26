中国汇市：路透测算的人民币汇率指数两升一跌，全球离岸人民币指数略降

路透北京7月26日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周二较上日微升0.04%至95.32；SDR篮子指数微跌至96.04，BIS篮子指数微升至96.22。

今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌5.57%，SDR篮子指数跌2.84%，BIS指数跌5.40%。

CFETS篮子货币 今日中间价 CFETS篮子货币较上日

升贬点数

人民币CNY=PBOC 6.6778 82

欧元<EURCNY=PBO 7.3385 -112

C>

日圆<JPYCNY=PBO 6.3285 -431

C>

港元<HKDCNY=PBO 0.8609 10.5

C>

英镑<GBPCNY=PBO 8.7454 341

C>

澳元<AUDCNY=PBO 4.9879 65

C>

新西兰元<NZDCNY=P 4.6693 98

BOC>

新加坡元<SGDCNY=P 4.9024 116

BOC>

瑞郎<CHFCNY=PBO 6.7739 -88

C>

加元<CADCNY=PBO 5.0471 425

C>

林吉特<CNYMYR=PB 0.6089 28.6

OC>

卢布<CNYRUB=PBO 9.7989 992

C>

泰铢<CNYTHB=CFX 5.2474 135

S>

为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起中国外汇交易中心在中国货币网（中英文版）新增人民币汇率指数展示功能，并按周和按月发布人民币汇率指数数据。

另外，汤森路透(TRI.TO)和香港交易所(0388.HK)联合开发的RXY全球离岸人民币指数最新报96.02，较上日微跌0.08%；RXY全球在岸人民币指数报95.91，较上日小跌0.11%；RXY参考离岸人民币指数报95.97，较上日略降0.14%；RXY参考在岸人民币指数报95.86，较上日降0.16%。

汤森路透和港交所6月底联合推出一系列人民币指数，为市场参与者提供可反映人民币兑一篮子主要货币汇率变化的基准指数。新指数系列的特点是高度透明、可用于交易。（完）