中国汇市：路透测算的人民币汇率指数均微跌，全球离岸人民币指数亦跌

路透北京7月28日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周四较上日微跌0.04%至95.28；SDR篮子指数微跌至95.97，BIS篮子指数微跌至96.08。

今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌5.60%，SDR篮子指数跌2.91%，BIS指数跌5.53%。

CFETS篮子货币 今日中间价 CFETS篮子货币较上日升

贬点数

人民币<CNY=PBOC 6.6597 74

>

欧元<EURCNY=PB 7.3705 -422

OC>

日圆<JPYCNY=PB 6.3396 189

OC>

港元<HKDCNY=PB 0.8586 9.2

OC>

英镑<GBPCNY=PB 8.7503 166

OC>

澳元<AUDCNY=PB 5.0011 77

OC>

新西兰元<NZDCNY= 4.7229 -161

PBOC>

新加坡元<SGDCNY= 4.9289 -167

PBOC>

瑞郎<CHFCNY=PB 6.7586 -385

OC>

加元<CADCNY=PB 5.0704 -92

OC>

林吉特<CNYMYR=P 0.6097 -8.3

BOC>

卢布<CNYRUB=PB 9.9027 171

OC>

泰铢<CNYTHB=CF 5.238 -44

XS>

为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起中国外汇交易中心在中国货币网（中英文版）新增人民币汇率指数展示功能，并按周和按月发布人民币汇率指数数据。

另外，北京时间09:30，汤森路透(TRI.TO)和香港交易所(0388.HK)联合开发的RXY全球离岸人民币指数报95.90，较上日下跌0.25%；RXY全球在岸人民币指数报95.62，较上日下滑0.42%；RXY参考离岸人民币指数报95.95，较上日微降0.21%；RXY参考在岸人民币指数报95.67，较上日下降0.38%。

汤森路透和港交所6月底联合推出一系列人民币指数，为市场参与者提供可反映人民币兑一篮子主要货币汇率变化的基准指数。新指数系列的特点是高度透明、可用于交易。（完）