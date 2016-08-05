路透测算的人民币汇率指数两升一平 其中CFETS指数结束四连跌

路透上海8月5日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周五较上日微升0.02%至94.72；SDR篮子指数微升至95.72，BIS篮子指数则持平与95.36。

今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌6.16%，SDR篮子指数跌3.16%，BIS指数跌6.24%。

CFETS篮子货币 今日中间价 CFETS篮子货币较上日升贬点数

人民币CNY=PBOC 6.6406 38

欧元EURCNY=PBOC 7.3921 83

日圆JPYCNY=PBOC 6.56 -7

港元HKDCNY=PBOC 0.8562 1.7

英镑GBPCNY=PBOC 8.7147 1391

澳元AUDCNY=PBOC 5.0716 -255

新西兰元NZDCNY=PBOC 4.7659 -100

新加坡元SGDCNY=PBOC 4.9501 4

瑞郎CHFCNY=PBOC 6.8187 107

加元CADCNY=PBOC 5.0982 -34

林吉特CNYMYR=PBOC 0.6061 -18.4

卢布CNYRUB=PBOC 9.9436 -448

泰铢CNYTHB=CFXS 5.252 -149

为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起中国外汇交易中心在中国货币网（中英文版）新增人民币汇率指数展示功能，并按周和按月发布人民币汇率指数数据。

另外，汤森路透(TRI.TO)和香港交易所(0388.HK)联合开发的RXY全球离岸人民币指数最新报95.36，较上日微跌0.13%；RXY全球在岸人民币指数报95.25，较上日微跌0.09%；RXY参考离岸人民币指数报95.46，较上日微跌0.11%；RXY参考在岸人民币指数报95.35，较上日微跌0.07%。

汤森路透和港交所6月底联合推出一系列人民币指数，为市场参与者提供可反映人民币兑一篮子主要货币汇率变化的基准指数。新指数系列的特点是高度透明、可用于交易。（完）