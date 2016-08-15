外汇交易中心人民币汇率指数上周两跌一升 SDR指数升0.02%

路透上海8月15日 - 中国外汇交易中心(CFETS)周一公布，上周五(12日)的CFETS人民币汇率指数较前周下跌0.24%至94.49，较2014年底则仍下跌5.51%。

CFETS同时公布的参考BIS（国际清算银行）货币篮子的汇率指数和参考SDR（特别提款权）货币篮子的汇率指数分别为94.91和95.74，较前周分别下跌0.48%和上涨0.02%，较2014年底则分别下跌5.09%和下跌4.26%。

上述三个指数和上周五路透根据CFETS公布的中间价测算的三个汇率指数表现一致。

上周人民币兑美元即期涨0.01%，而美元指数上周下跌0.49%，因上周美国经济数据好坏参半，市场对美联储加息预期有所消退；若自2014年底计算，人民币兑美元仍下跌6.63%，而美元指数则累计上涨6.04%。

2015年12月11日CFETS首次公布根据不同权重计算的三个观察侧面人民币汇率指数，中国高层多次强调，人民币汇率具备对一篮子货币保持基本稳定的基础。

为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起中国外汇交易中心在中国货币网（中英文版）新增人民币汇率指数展示功能，并定期发布人民币汇率指数数据。（完）

参看详情，请点选中国货币网：www.chinamoney.com.cn