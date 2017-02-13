（修正）人民币兑坡元中间价报错影响人民币指数 已做修正--交易员

（更正：内文第二段明确为“中间价最先报4.9929元，之后修正为4.8391元”，并调整标题。）

路透香港2月13日 - 中国银行间外汇市场的两位交易人士周一透露，由于有银行在报价时出错，导致今日人民币兑新加坡元中间价与正常价格有较大偏离，并因此对人民币指数也产生了影响。

上述人士并称，人民币兑新加坡元的中间价随后修正为正确价格。截止目前（北京时间11:05），人民币兑新加坡元仍没有成交。今日该中间价最先报4.9929元，之后修正为4.8391元，上日夜盘终报4.8418元。

“新加坡元到现在都没有开盘，中间价差太多。”一交易人士称。

据业内人士测算，上述错误对人民币指数也会产生影响。

中国外汇交易中心对此暂未予以立即评论。

外汇交易中心公布的人民币汇率指数货币篮子中，新加坡元占权重比例为3.21%。（完）