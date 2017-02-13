（修正）人民币兑坡元中间价报错影响人民币指数 已做修正--交易员

人民币窄幅整理微收跌 穆迪调降中国评级影响有限
路透上海/北京5月24日 - 人民币兑美元即期周三窄幅整理微收跌，中间价则大幅调降。交易员表示，穆迪调降中国主权评级的冲击有限，影响市场的主要因素仍是客盘、以及监管层的态度，目前看客盘购汇仍较多，而大行适度提供美元流动性，因此短期区间窄幅整理走势料难改。
（更正：内文第二段明确为“中间价最先报4.9929元，之后修正为4.8391元”，并调整标题。）
路透香港2月13日 - 中国银行间外汇市场的两位交易人士周一透露，由于有银行在报价时出错，导致今日人民币兑新加坡元中间价与正常价格有较大偏离，并因此对人民币指数也产生了影响。
上述人士并称，人民币兑新加坡元的中间价随后修正为正确价格。截止目前（北京时间11:05），人民币兑新加坡元仍没有成交。今日该中间价最先报4.9929元，之后修正为4.8391元，上日夜盘终报4.8418元。
“新加坡元到现在都没有开盘，中间价差太多。”一交易人士称。
据业内人士测算，上述错误对人民币指数也会产生影响。
中国外汇交易中心对此暂未予以立即评论。
外汇交易中心公布的人民币汇率指数货币篮子中，新加坡元占权重比例为3.21%。（完）
(发稿 路透中文新闻部)
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