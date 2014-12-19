综述：从新西兰元指数到SDR 人民币任重道远

图为一名男子经过汇丰控股在香港推广人民币相关产品和服务的一幅广告画。 REUTERS/Tyrone Siu

作者/李然

路透北京12月19日 - 新西兰储备银行本周初首次将人民币纳入其新元贸易加权指数，且占比高至20.09%，远高于美元占比12.34%。这是人民币作为国际结算货币所取得进展的最新体现，意味着人民币汇率对于其他国家货币的汇率指数正产生日益明显的影响。

这也让人们对人民币继续在国际外汇市场上攻城掠地憧憬不已，尤其是2015年末国际货币基金组织（IMF）将要对特别提款权（SDR）一篮子货币的构成进行每五年一次的复核，若能在此获得突破，无疑将是人民币国际化的一块里程牌。

不过从新西兰央行调整货币篮子的初衷，以及加入SDR的条件这一小一大两方面去考虑，人民币仍需要脚踏实地做很多事情。尤其是在美元进入加息周期、新兴经济体动荡不安的情况下，人民币本身也面临诸多内外部调整压力，不可顾此失彼。

“纳入新西兰元货币篮子是中新经贸关系的真实反映，这事反过来看，也应该让人们更清晰地认识到，下一步人民币国际化必须以对外经贸这种交易性需求为基础。”招商证券宏观经济研究主管谢亚轩说。

新西兰央行在说明文章中解释，国际清算银行（BIS）和IMF的汇率指数体系各有侧重，前者关注制造业产品贸易权重更多，不适用于以大宗商品为主的新西兰；后者虽然各产业外贸竞争力均有涉及，却也没有把中国已成为新西兰第二大贸易伙伴这一事实考虑在内。

而SDR的情况则更为复杂。人民币必须达到IMF关于SDR成份货币的条件，首先是商品和劳务出口额，也就是贸易和服务规模要足够大，即在全球外汇市场中拥有足够的流动性。其次必须是国际贸易中最广泛使用的货币，其隐含条件即要求实现完全可兑换。

人民币在最近一次IMF例行成份货币调整时被否决的理由就是“自由使用度”不达标。但在未来一年里，想在这方面迎头赶上可能并不现实，而且也很可能不符合中国利益。卢布近来的暴跌就是前车之鉴，市场上也预测俄罗斯政府可能重新启用资本管制来防止汇率进一步走贬。

“在坚定推进人民币资本项目可兑换进程的同时，需有安排使用临时性管制措施以应对国际资本短期大幅流动的政策预案。”谢亚轩并称，人民币想成为SDR成份货币，也不得不考虑美国、日本等发达国家立场可能形成的阻力。

资本项目的逐步开放，意味着人民币交易将进一步脱离贸易供求关系，其金融属性和投机需求将大大提升，这在离岸人民币市场交易量今年以来迅猛膨胀已有体现。人民币必须坚持以跨境贸易结算为其国际化的核心，而不能为实现某一外在目标而牺牲长远的稳定发展。

据此诸多学者和分析人士都建议，通过推动改革IMF关于SDR成份货币进入条件来达成目标。不过，近来中国围绕“一带一路”战略，在亚洲基础设施投资银行、丝路基金等方面动作频繁，也不失为基于投资、贸易，间接扩大人民币影响范围的好棋。

以下为汤森路透IFR整理的今年以来承销点心债的各家银行排名:

账簿管理人 募集资金(百万元人民币) 债券数量

1. 汇丰 81,666.2 251

2. 渣打 49,392.6 163

3. 星展 25,270.0 71

4. 法巴 22,808.4 79

5. 中国银行 19,720.9 40

**本周市场动态**

--中国国家开发银行行长郑之杰周一称，该行一直有规划来台湾发行宝岛债（台湾人民币债券）。但他未说明可能发行的规模与时间。

--台湾央行周一表示，至今年11月底止，台湾银行业累计人民币存款TWRMBDEPO达3,006.01亿元，只较前月成长0.03%。这显示台湾的人民币存款成长力道渐缓。

--针对近期人民币汇率波动，香港交易及结算所（港交所）(0388.HK)公布，将于明年1月起推出优惠计划，以促进人民币货币期货市场交投。

--香港金融发展局周二发表报告建议，将香港打造成为大中华区的离岸人民币再保险中心，估计潜在业务额达220亿元人民币，足以令香港重拾亚洲市场竞争力。（完）

(审校 杨淑祯)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。