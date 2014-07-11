综述：中国同意在条件允许情况下减少对人民币汇率干预

2013年5月7日，在北京拍摄的人民币和美元照片。 REUTERS/Petar Kujundzic

路透北京7月10日 - 中美两国政府达成一致，中国将在时机成熟时减少对外汇市场的干预，两国在这个多年来刺痛彼此关系的敏感问题上达成了谅解。

中国人民银行行长周小川在出席一年一度的中美战略与经济对话期间表示，当条件允许的情况下，中国将“大幅”减少对人民币汇率CNY=CFXS的干预。他没有进一步具体阐述。

分析师表示，周小川在中国汇率干预问题上异乎寻常的坦率，呼应了财政部长楼继伟在周三稍早的表态，暗示一旦中国经济稳定，当局可能会让人民币再度升值。

美国财长杰克卢在会谈结束时对记者表示，中方承诺“在条件允许的情况下”，减少对人民币汇率的干预。他并称，中方还将提高汇率政策的透明度，他认为上述达成的协议是“重大”改变。

“在汇率市场上，改革的方向是清晰的。我们希望汇率能通过改革，在合理均衡的水平上基本稳定。同时，我们将允许市场供求在决定汇率、扩大汇率浮动区间以及增加汇率弹性上，起到更大作用。”周小川称。

美国官员称中国有意压低汇率以促进出口，中国对此予以否认。

相反，中国当局将汇率政策与稳定挂钩，分析师称这个立场是出于对中国重蹈日本覆辙的担心，上世纪八十年代日圆急剧升值阻碍了日本经济发展。

与近几年状况相似，人民币问题是本届中美对话中争论的焦点。美国财长杰克卢从一开始就告诉中方官员，汇率市场化对于中国是“关键的一步”。

作为回应，中国财长楼继伟周三表示，华盛顿不断提出中国能否停止干预人民币的问题。他说考虑到经济不稳定以及资本流入异常，中国很难放手不管。

杰克卢指出，周四的协议是否会有后续行动仍不得而知，他将在未来数月关注人民币汇率。

“未来数月的情况将告诉我们会产生什么实际影响，”他说。

两国政府在周四会谈结束时发布声明称，双方同意遵守G20(20国集团)协议，避免货币“竞争性贬值”。

中国央行行长周小川也做出暗示，中国当局彻底放手外汇市场不可行。

除了人民币问题之外，双方同意努力在今年年底之前完成双边投资协议的谈判，并着手进行美国投资未获准入行业的谈判。(完)

(编译 郑茵/李春喜; 审校 张荻)

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