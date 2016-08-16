人民币7月实际与名义有效汇率均创21个月新低 前者跌幅收窄--BIS

路透上海8月16日 - 国际清算银行(BIS)最新公布，7月人民币实际有效汇率指数降1.11%至121.69，创21个月新低，上月为降1.65%。

7月人民币名义有效汇率指数降1.31%至117.93，亦创21个月新低，上月为降1.31%。

根据BIS公布的数据统计，今年名义有效汇率累计下跌6.56%，实际有效汇率则累计下跌6.33%；而去年人民币实际有效汇率涨3.93%，名义有效汇率涨3.66%，均现连六年上升。

由于实际有效汇率是经过通胀调整的，名义汇率降幅大于实际汇率，表明当前中国的整体通胀水平要高于可比较的国家的通胀水平。

中国7月物价数据续呈CPI涨幅回落、PPI跌幅收窄趋势，食品价格上涨动力减弱将CPI推至半年新低，而大宗商品价格回升带动PPI降幅创下近两年来最小，预计下半年物价仍保持温和水准。

中国外汇交易中心公布的BIS权重的人民币汇率指数7月微升0.01%至96.1，上月为下降2.39%。

2014年人民币实际和名义有效汇率涨幅均较2013年放缓至6.4%；2013年两者分别升值7.9%和7.2%，较2012年的2.2%和1.7%明显提升。

BIS的有效汇率指数是基于2011-2013年贸易数据权重，并以2010年为基期。在人民币指数的权重中，欧元、美元和日圆分列前三位。(完)

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