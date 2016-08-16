人民币7月实际与名义有效汇率均创21个月新低 前者跌幅收窄--BIS

李克强称今年要在降低收费等非税负担方面开展督查
路透北京1月16日 - 中国国务院总理李克强表示，做好今年经济工作，必须坚持稳中求进工作总基调，继续推动“三去一降一补”，今年要在降低收费等非税负担方面让市场主体有切身感受，国务院要对此开展督查。
路透上海8月16日 - 国际清算银行(BIS)最新公布，7月人民币实际有效汇率指数降1.11%至121.69，创21个月新低，上月为降1.65%。
7月人民币名义有效汇率指数降1.31%至117.93，亦创21个月新低，上月为降1.31%。
根据BIS公布的数据统计，今年名义有效汇率累计下跌6.56%，实际有效汇率则累计下跌6.33%；而去年人民币实际有效汇率涨3.93%，名义有效汇率涨3.66%，均现连六年上升。
由于实际有效汇率是经过通胀调整的，名义汇率降幅大于实际汇率，表明当前中国的整体通胀水平要高于可比较的国家的通胀水平。
中国7月物价数据续呈CPI涨幅回落、PPI跌幅收窄趋势，食品价格上涨动力减弱将CPI推至半年新低，而大宗商品价格回升带动PPI降幅创下近两年来最小，预计下半年物价仍保持温和水准。
中国外汇交易中心公布的BIS权重的人民币汇率指数7月微升0.01%至96.1，上月为下降2.39%。
2014年人民币实际和名义有效汇率涨幅均较2013年放缓至6.4%；2013年两者分别升值7.9%和7.2%，较2012年的2.2%和1.7%明显提升。
BIS的有效汇率指数是基于2011-2013年贸易数据权重，并以2010年为基期。在人民币指数的权重中，欧元、美元和日圆分列前三位。(完)
参看详情，请点选国际清算银行网站 here
(发稿 张金栋; 审校 林高丽)
路透北京1月16日 - 中国国务院总理李克强表示，做好今年经济工作，必须坚持稳中求进工作总基调，继续推动“三去一降一补”，今年要在降低收费等非税负担方面让市场主体有切身感受，国务院要对此开展督查。
路透上海1月16日 - 中国社会科学院世界经济与政治研究所专家肖立晟撰文称，“收盘价+篮子货币”的汇率形成机制虽缓解人民币贬值压力，遏制外储急降势头，但却无法解决市场出清问题；中国央行应沿着“8·11”汇改最初的思路，让市场供求占主导地位，最终实施真正的浮动汇率制度。
路透北京1月16日 - 人民日报周一刊登署名文章称，等值5万美元的年度购汇总额满足了绝大多数个人的用汇需求，购汇年度总额保持相对稳定，有利于稳定预期；从根本上说，人民币稳定来自中国稳定的基本面和稳健的政策面。