人民币6月全球货币支付份额不及加元 但仍居全球第六--SWIFT

路透上海7月21日 - 环球同业银行金融电讯协会(SWIFT)周四称，尽管全球人民币业务持续增长，但加拿大元已经反超人民币，占全球支付货币份额的1.96%；人民币屈居第六位，份额为1.72%。

SWIFT的6月份人民币追踪数据并显示，今年人民币持续国际化道路，但其步伐如原先预期的那样逐渐放缓。6月全球人民币支付金额相比5月环比微增0.19%，而同期所有货币的支付总额增加10.33%。虽然如此，截至6月全球仍有超过1,800家金融机构开展人民币支付业务，同比增加12%。

“人民币业务增长与中国的经济活动息息相关。数据表明，过去一年来，中国市场波动和经济放缓很可能是影响境外人民币使用的因素。”SWIFT亚太及欧非区行政总裁Alain Raes表示。

他并表示，从积极方面来讲，中国新的人民币跨境支付系统（CIPS）及开放新的离岸清算中心等重要举措取得进展，为未来增长奠定坚实基础。通过上述举措，加上业界积极扩大人民币的应用面，优化产品和服务，更加强调标准和合规，将为人民币国际化设定清晰的路径。

SWIFT数据并显示，今年上半年，日元略微超过人民币成为亚太地区中开展与中国内地及香港支付业务的最活跃货币，占32.8%的市场份额（人民币占31.2%）。

为支持人民币在离岸市场更广泛的使用，CIPS公司在3月份与SWIFT备忘录，开始了人民币跨境支付系统项目的合作。CIPS将使用SWIFT作为渠道，将CIPS接入更广泛的SWIFT全球用户社群。这将帮助CIPS更方便地处理各类跨境人民币业务，显着扩大人民币的国际影响力和覆盖面。

SWIFT同时发布的最新一期人民币追踪报告显示，从2015年9月以来，中国央行已经选择了三个新的清算中心，分别是赞比亚、阿根廷和瑞士。人民币清算中心的总数也增加至19个，覆盖所有大洲。

但过去六个月来，人民币清算中心的大部分国家和地区，人民币的使用量持平或下降，其中新加坡（下降37%）和马来西亚（下降63%）的降幅最大。当然英国（增加7%）、韩国（增加16%）和加拿大（增加124%）较去年同期相比仍有较大增长。（完）