调查：人民币和韩元多头仓位创数月高位

* 人民币多头押注创6月初以来最高

* 韩元多头仓位创1月中以来最多

* 印度卢比人气接近中性

* 印尼卢比空头仓位近减半至四个月最低

路透新加坡9月26日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)意外维持货币刺激举措规模不变之后，投资者对多数亚洲货币的多头押注增加，人民币多头仓位创三个多月最高。

周四一份路透调查显示，过去两周来，人民币进一步升值的押注创6月初以来最高，市场臆测中国政府准备拓宽人民币交易区间。

韩元多仓增至八个月高位，本周初韩元创1月以来最高水位，因资本持续流入且受出口商需求提振。

该调查还显示，对今年以来表现最差的两种亚洲货币--印尼卢比和印度卢比的预期出现了明显转变。

做空印尼卢比的仓位减少近半，因印尼政府寻求更多的双边货币互换来支撑货币。年内迄今，印尼卢比兑美元下跌近17%。

交易商称，印尼央行还允许指示性价格匹配交易水准，增加美元流动性，不过当期企业的持续性美元需求在本周将卢比推低至四年半低位。

同时印度卢比人气也基本转至中性。印度卢比近期已经弹离8月触及的纪录低位，但年内迄今仍下跌12%。

新加坡坡元人气转至2012年11月初以来最佳，投资者空头回补给予坡元支撑。

菲律宾披索多仓触及逾四个月来最高；而市场自5月底以来首度转为作多马币。

美联储上周意外未宣布开始减码货币刺激规模，促使资金再流入新兴亚洲。

这项路透调查集中于亚洲新兴市场九种货币的当前仓位情况，它们是人民币、韩国韩元、新加坡坡元、印尼卢比、台币、印度卢比、菲律宾披索、马来西亚马币和泰国泰铢。

调查采用对净多头或净空头部位的估值，从负3到正3不等。正3表示市场极度作多美元。该数据包括无本金交割远期外汇(NDF)的部位。

调查结果如下(美元兑各种货币)：

日期 人民币 韩元 坡元 印尼卢比 台币 印度卢比 马币 披索 泰铢

9月26日 -1.23 -1.17 -0.54 0.79 -0.53 0.05 -0.18 -0.38 0.03

9月12日 -0.96 -1.04 -0.25 1.50 -0.59 0.17 0.27 -0.05 0.22

8月29日 -0.91 0.07 0.78 2.00 0.39 1.95 1.55 1.07 1.35

8月15日 -0.78 -0.14 0.27 1.22 0.05 1.50 1.24 0.55 0.53

8月 1日 -0.38 -0.42 0.50 1.55 0.24 0.99 1.24 0.36 0.50

7月18日 -0.61 -0.33 0.19 1.44 0.01 1.01 0.67 0.48 0.21

7月 4日 -0.32 0.04 0.48 1.12 0.26 0.94 0.53 0.31 0.41

6月20日 -0.84 0.51 0.69 1.39 0.25 1.66 0.90 0.61 0.70

(完)

(编译/审校 石冠兰/田建华/张若琪/杜明霞)

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