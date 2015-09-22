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中国财经 | 2015年 9月 22日 星期二 16:09 BJT

英国财政大臣称尽管市场波动 离岸人民币交易需求仍然巨大

路透上海9月22日 - 英国财政大臣奥斯本周二表示，尽管近期市场有波动，但投资者对离岸人民币的交易需求依旧巨大，而且未来还会增长。

这是奥斯本五天中国行程中的第三天所做的表态。

奥斯本希望中国增加在英国的投资，并希望伦敦成为欧洲主要的离岸人民币交易中心。(完)

(编译 王洋; 审校 李春喜)

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