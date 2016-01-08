综述：人民币汇市巨震后 市场看央妈如何“亡羊补牢”

图为人民币硬币和百元面值的纸币。 REUTERS/Petar Kujundzic

作者 张金栋

路透上海1月8日 - 进入2016年人民币急贬而管理层“矛盾”信号引发各种联想和猜测，甚至被解读成引发中国股市巨震主因之一；分析人士呼吁，人民币汇率从窄幅波动到进入更有弹性的浮动机制过渡过程中，希望管理层更重视与市场及时有效的沟通，避免较高的汇率波动引发更大的恐慌。

他们并表示，除了管理层需要提升与市场的沟通技巧，提高操作透明度外，市场人士亦应细细研读央行有关文件，人云亦云或者阴谋论更不利于汇率改革推进。中国货币网周四连发两篇评论员文章虽是“亡羊补牢”，但犹未晚已。

“神逻辑，干预之后又不干预，不希望下跌别把中间价调那么低嘛…，央行最起码跟大家讲清楚，到底想干嘛，市场都搞成这样了，MPA（宏观审慎管理）呢。”德国商业银行驻新加坡经济学家周浩对路透表示。

新年伊始人民币兑美元开盘随即跌破6.50元关口，并不断刷新逾四年半新低；截止周四16:30收盘，人民币兑美元已累计下跌超1.5%，而2015年全年已下跌4.46%，创有数据记录以来最大年度跌幅。路透调查显示，因中国央行允许人民币贬值速度加快，人民币空仓创2010年4月以来最重。

周三、周四人民币对美元中间价连续大幅下调，并“主动”偏离上日收盘价，更引发市场猜测，加剧贬值压力，市场波动率持续提升，央行一面容忍汇率更大贬值，同时又入市干预，令市场对监管意图倍感疑惑。

一股份行交易员称，“现在感觉很糟糕，完全摸不到央妈的心思…，这么个贬法，把其他的预期都给带下去了。”

这种矛盾做法也招来各种猜测，甚至中国股市本周大跌，也被指和汇率急贬直接相关。中国股市周四开盘不久沪深300指数就触及7%熔断阈值，暂停交易直至收市，全天交易不足15分钟。分析师指出，人民币汇率急速下挫，令股市投资者信心受挫。

当然不少业内人士和专家指出，股市巨震和汇率动荡挂钩并不合理。因为人民币汇率急贬对股市影响甚微，甚至可以说是积极的。当前股市动荡更多是因为投资者对中国汇市及其机制缺乏足够了解，从而对汇率相关数据解读出现较大偏颇，引发了过度的恐慌情绪。

中国人民币大学国际货币研究所执行所长贲圣林就指出，“人民币走弱，中国出口企业的竞争力会提升，实体经济会走强，上市公司的盈利的水平会走强。不能过于简单的解读影响股市和汇市。”

**期待更多及时有效的沟通**

其实汇率市场化，就意味着汇率一定会有升有贬，但去年8.11汇改后中国央行仅召开一次媒体吹风会，就连公布人民币汇率指数，都只是通过官网文章；分析人士指出，央行应更重视与市场的沟通，缓解市场疑虑，淡化恐慌情绪。

中金公司首席经济学家梁红就撰文称，人民币在向更有弹性的浮动机制过渡过程中，有关于人民币汇率的问题要多于答案。人民币汇率的“锚”是什么？它是就开始跟踪最近发布的CFETS（人民币汇率指数）篮子了呢，还是仍会被对美元汇率的潜在目标水平所牵引？央行将如何管控贬值的路径和节奏？肮脏浮动将如何影响货币政策操作？

“如果缺乏充分有效的政策沟通，围绕这些问题的诸多不确定性或加深市场的恐慌情绪。”梁红称。

虽然汇率贬值预期仍需要一段时间出清，但人民币汇率指数（CEFTS指数）成为新调控目标已被进一步明确，中国央行通过货币网评论员文章做“迟来”的回应也起到一定的作用，周五早盘人民币对美元即期小幅企稳，中间价亦结束八连跌。

当然分析人士也指出，当前中国面临的状况是过去三十年从未遇到过的，各方都应主动学习，并积极适应新变化。

招商银行资管部高级分析师刘东亮就表示，央行在很多公告，答记者问等文件里面，央行是有把自己的意思表达出来，但如果不仔细研读，或者对非专业人士而言，理解起来就会比较费劲。

例如针对货币网评论员文章提出的“人民币对美元双边汇率的变化与美元兑其他主要货币汇率的变化方向和幅度基本是相符”的提法，刘东亮解读认为，这里应该隐含着人民币已加入主要非美货币阵营，并逐渐向自由浮动靠拢，这个表态表明央行基本认可当前汇率波动，同时强调篮子的稳定问题。

“还有可能大家对央行的这种沟通方式重视程度不够，市场也要反思，当然这要慢慢来，我们的汇率市场化在进程当中，央行的沟通水平也是在逐渐成熟的。”他说。

中国货币网周四两度发表评论员文章，积极向市场解释近期人民币下跌的主因，并对投机继续说“不”，并再次强调中国有能力保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定，文章随后被中国央行官网转载。(完)

以下为汤森路透IFR整理的2015年以来承销点心债(含宝岛债)的各家银行排名：

帐簿管理人 募集资金(百万元人民币) 债券数量

汇丰 40,119.9 147

渣打 27,512.9 75

法巴 20,010.2 62

星展 8,634.1 37

中银 6,605.1 19

**本周市场动态**

受到此波人民币急跌冲击，TRF保证金追缴再成焦点，台湾金管会周四稍晚表示，近期银行外币衍生性商品存出准备金(银行为客户代垫款)提高到2,000亿台币，其中TRF(目标可赎回远期契约)提列占不到一半，仍在可控制范围，将尽快落实第二波TRF管控措施。

离岸人民币汇率周三延续此前跌势，并触及6.7315的2010年离岸市场开始以来的最低。

易方达旗下香港资产管理公司日前在美国已成功发行首只人民币合格境外机构投资者(RQFII)产品--易方达中国A股增强基金，这是中资公司首次在美国发行的主动管理型基金。

香港金管局日前公布的数据显示，2015年11月末人民币存款余额近8,642亿元，单月环比上涨1.15%，尽管已改9月、10月环比萎缩局面，但该数据为20个月来第三次跌破9,000亿元大关。