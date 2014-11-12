人民币随中间价微幅收低 短期观望央行态度及美元走势

路透北京11月12日 - 中国人民币兑美元周三跟随中间价微幅收低，供求上客盘购汇占据上风。交易员表示，短期人民币窄幅盘整的可能性较大，需关注国际美元强势的可持续性以及央行的态度。

他们并称，香港金管局取消香港居民每日2万元人民币兑换上限，对境内汇率的影响程度还有待观察，因目前市场对央行态度不太明确，对于人民币是否会转向贬值亦不太确定。

“短期走势之前觉得会偏升值，但这两天感觉不知道会不会转向，...如果美元到年底还是这么强的话，说不定人民币有可能不会再升多少。但是这个也不好说，关键央行态度现在主要是不太明确。”一股份行交易员说。

她并表示，近两日国际美元走强，在境外CNH汇率上亦有所体现，但境外的影响不一定能完全传导到境内。后市需关注APEC（亚太经合组织）峰会结束后，央行是否会进行干预，以提供更多方向信号。

另一股份行交易员亦表示，香港金管局放开居民兑换人民币上限可能会导致外资缓慢流入境内，但对汇市的影响目前还不太确定。近两日人民币走弱与国际美元走强有一定关系，但整体上看人民币表现仍较为强势。

“短期还是强势盘整，下个月可能还会冲刺一把，...可能会破6.10、6.09附近。”他并表示，短期人民币可能在6.11-6.13区间窄幅盘整，年末人民币虽有望升值，但幅度料不会太大。

香港金融管理局（HKMA）周三称，自下周一（17日）起取消香港居民每日2万元人民币兑换上限，有关措施更加方便香港居民参与沪港通及其他人民币交易。

全球汇市，日圆兑美元周三从七年低点反弹，此前日本政府官员讲话，为日本首相安倍晋三将在12月提前大选的传闻降温。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.1262 6.1252 -0.02%

中间价 6.1428 6.1413 -0.02%

成交额 168亿美元

日内相对于中间价最大波幅 0.31% (上限±2% 日高 日低

)

日内波动幅度(pips) 57 6.1235 6.1292

2014年来即期升贬值幅度 -1.18%

1年期美元/人民币掉期升水 1423

离岸人民币市场,北京时间16:58 今日 上日

1年期NDF 6.2695/15 6.272

CNH即期 6.1320/40 6.1274

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完)

(发稿 倪蔚丹/李然；审校 张喜良/曾祥进)

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