人民币微收升 强势购汇与大行结汇拉锯下走势胶着

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京6月26日 - 人民币兑美元即期周五收复早盘跌势微收升，中间价小幅反弹。交易员称，在岸与离岸购汇盘均处于强势，但境内即期跌至6.21元关口即遭遇大行结汇支撑，多空拉锯下汇价走势相当胶着。
中国高层最新表态将拓宽境外人民币回流渠道，但交易员认为短期内对市场提振作用有限。今日分红购汇与石油购汇盘共同发力，强势购汇已使得境内外汇差发生逆转，离岸CNH重回弱于在岸CNY的局面。
“因为市场预期没有大的方向，交易商交易的动力有所降低，所以也没有太大的主动交易让汇价有较大的波动。”一外资行交易员说。
另一外资行交易员认为，在国际货币基金组织评估人民币加入特别提款权(SDR)的最终结果出炉前，人民币汇率维持横盘的概率较高。在这种汇价高度稳定的行情下，交投热情匮乏，“基本上每天打酱油。”
中国央行副行长范一飞周五表示，将进一步推动资本项目可兑换，抓紧启动合格境内个人投资者（QDII2），并拓宽境外人民币回流渠道。
全球汇市方面，欧元周五兑避险货币日圆和瑞郎下滑，因投资者担心希腊及其国际债权人能否达成协议以避免债务违约，赶在周末前削减对欧元的曝险头寸。
以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：
今日 上日 升贬
即期成交价格 6.2090 6.2094 0.01%
中间价 6.1137 6.1148 0.02%
成交额 123亿美元
日内美元/人民币相对中间价最大波幅 1.58% (上限±2%) 日高 日低
日内波动幅度(pips) 25 6.2079 6.2104
2015年来即期升贬值幅度 -0.08%
1年期美元/人民币掉期升水 1410
今日 上日
1年期NDF 6.2415/6.2465 6.2408
CNH即期 6.2059/6.208 6.2034
中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完)
(发稿 倪蔚丹; 审校 曾祥进)
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路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。