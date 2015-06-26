人民币微收升 强势购汇与大行结汇拉锯下走势胶着

路透北京6月26日 - 人民币兑美元即期周五收复早盘跌势微收升，中间价小幅反弹。交易员称，在岸与离岸购汇盘均处于强势，但境内即期跌至6.21元关口即遭遇大行结汇支撑，多空拉锯下汇价走势相当胶着。

中国高层最新表态将拓宽境外人民币回流渠道，但交易员认为短期内对市场提振作用有限。今日分红购汇与石油购汇盘共同发力，强势购汇已使得境内外汇差发生逆转，离岸CNH重回弱于在岸CNY的局面。

“因为市场预期没有大的方向，交易商交易的动力有所降低，所以也没有太大的主动交易让汇价有较大的波动。”一外资行交易员说。

另一外资行交易员认为，在国际货币基金组织评估人民币加入特别提款权(SDR)的最终结果出炉前，人民币汇率维持横盘的概率较高。在这种汇价高度稳定的行情下，交投热情匮乏，“基本上每天打酱油。”

中国央行副行长范一飞周五表示，将进一步推动资本项目可兑换，抓紧启动合格境内个人投资者（QDII2），并拓宽境外人民币回流渠道。

全球汇市方面，欧元周五兑避险货币日圆和瑞郎下滑，因投资者担心希腊及其国际债权人能否达成协议以避免债务违约，赶在周末前削减对欧元的曝险头寸。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

今日 上日 升贬

即期成交价格 6.2090 6.2094 0.01%

中间价 6.1137 6.1148 0.02%

成交额 123亿美元

日内美元/人民币相对中间价最大波幅 1.58% (上限±2%) 日高 日低

日内波动幅度(pips) 25 6.2079 6.2104

2015年来即期升贬值幅度 -0.08%

1年期美元/人民币掉期升水 1410

今日 上日

1年期NDF 6.2415/6.2465 6.2408

CNH即期 6.2059/6.208 6.2034

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完)

(发稿 倪蔚丹; 审校 曾祥进)

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