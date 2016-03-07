人民币收盘小升中间价创两个月新高 预期平稳维稳显效

路透上海3月7日 - 人民币兑美元即期周一小幅收升，但较开盘明显收窄，客盘购汇略偏多；而因国际美元调整，中间价续涨至两个月新高。

交易员称，国际美元整体偏弱为维稳汇价提供良好外部环境，中间价波动性明显提升，符合监管层淡化贬值预期的期望，不排除人民币阶段小升的可能。 他们并指出，两会期间监管层依然不惜口舌向市场传递维稳汇率决心，市场情绪逐渐平稳，午后市场交投有所放量，但并未观察到明显购汇或者结汇增加的迹象，单从走势看则购汇略偏多；而离岸CNH汇价与在岸价格持续倒挂，表明离岸市场对人民币的做空态度亦在消退。

“中间价表现主要还是防止恐慌性贬值的吧，在美元比较弱的时候，中间价表现还是比较市场化的。”一中资行交易员称。

一外资行交易员直言，用中间价调控维稳市场比用外汇储备成本低得多，在较长时间内中间价不会取消。

中国全国政协十二届四次会议与十二届全国人大四次会议已于上周开幕，会议将持续至16日上午结束。

中国央行副行长易纲周一表示，人民币汇率波动性很小，对美元及一篮子货币的波动性在全世界来说是最小的。外贸企业应该逐步适应汇率的波动。易纲周日还强调，人民币汇率不存在持续贬值的基础，人民币对一篮子货币会保持基本稳定，从中长期来看市场预期会回归基本稳定。这是因为中国经济保持中高速增长，经常项还存在着非常大的顺差，且外汇储备是充裕的。

中国外汇交易中心(CFETS)周一公布，3月4日的人民币汇率指数为99.16，较前周继续微跌0.13%，较2014年底下跌0.84%；创下该指数公布以来首次最低水平，当然整体波动仍相当有限。

中国央行周一公布，2月末中国外汇储备为32,023.21亿美元，较1月末的32,308.93亿美元下降285.72亿美元，为连续四个月下降，但降幅缩减。 全球汇市方面，美元周一走势艰难，此前美国非农就业数据强劲未能提振美元上涨；澳元在录得逾四年最佳周度涨势后，遭遇获利了结。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.5150 6.5218 0.10%

中间价 6.5113 6.5284 0.26%

成交额 161.29亿美元 166亿美元

日内波动幅度(pips) 107 日高6.5059 日低6.5166

今年以来升贬幅度 -0.33%

2005年汇改以来升贬幅度 27.04%

一年期美元/人民币掉期 +665

离岸人民币市场

工具 今日 上日

CNH即期 6.5178 6.5045

一年期NDF 6.7175 6.7155

中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.5149；交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。

中国央行2015年8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。（完）