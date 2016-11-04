在既有汇率形成机制下 人民币对美元将继续双向浮动--货币网

路透北京11月4日 - 中国货币网周五刊载特约评论员文章称，从下一阶段来看，根据历史经验，美联储加息预期往往在很大程度上会被市场提前消化，未来美元走势有较大不确定性，在既有的人民币汇率形成机制下，人民币对美元汇率将继续双向浮动、有升有贬。

文章并称，中国经济保持中高速增长、经常项目保持顺差、外汇储备充裕、财政状况良好、金融体系稳健的基本面没有改变，近期各项主要经济数据都出现了积极变化，加之人民币正式加入SDR后境外投资者增持人民币资产也有助于平衡跨境资本流动，人民币对一篮子货币汇率有条件继续保持在合理均衡水平上的基本稳定。

文章指出，10月CFETS人民币汇率指数始终在94上方，全月年化波动率为2.11%，波幅较小，显示人民币对一篮子货币汇率继续保持基本稳定。

10月以来，国际金融市场波动有所加大。美联储加息预期和避险情绪共同推动美元指数升至8个月来新高，10月当月美元指数升幅达3.12%。10月31日人民币较上月末贬值1.49%。不过从全球横向比较看，无论是与新兴市场货币，还是与发达经济体货币相比，人民币贬值幅度都比较小。

“在人民币对美元双边汇率贬值的同时，人民币对一篮子货币汇率仍保持了基本稳定，还略有升值，总的看市场对人民币汇率波动并没有担忧。”文章称。

路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周五（11月4日）较上日微跌0.16%至93.78，创记录新低；SDR篮子指数微跌至94.95，BIS篮子指数微跌至94.67。（完）

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