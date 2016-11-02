人民币汇率形成机制改革渐入新阶段 更多让市场主导定价--新华

路透北京11月2日 - 新华社周三刊发经济评述称，10月以来人民币汇率弹性增加，更多由市场主导定价背后是人民币汇率形成机制改革渐入新阶段。只有加快国内的经济转型和改革调整，在风险可控的基础上继续推进汇率市场化改革，才能保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

文章援引兴业银行首席经济学家鲁政委称，央行较为严格地按照“参考一篮子货币”的中间价机制报价，更多让市场主导，减少了“波动过滤”，这意味着完善汇率形成机制和深化外汇市场发展又迈进了一步。

“短期人民币汇率态势主要是应对美元的释放压力；中期走势是震荡调整，长期看不存在持续贬值的基础。”鲁政委称。

文章称，外汇市场供求压力也在缓解。统计显示，10月10日至20日，银行代客日均涉外支出比9月份日均水平大幅减少，跨境资金流出明显放缓。此外，银行结售汇逆差明显10%以上，购汇压力有所去除。

“这表明，随着汇率形成机制的规则化、市场化和透明度程度进一步增强，虽然人民币汇率在外部环境影响下有所波动，但国内市场预期总体保持基本稳定，人民币短期波动是正常、也是可解释的。”国家外汇管理局国际收支司司长王春英说。

文章并援引招商证券首席宏观分析师谢亚轩称，经济稳才能货币稳。但对中国目前来说，关键是提高人民币汇率波动的容忍度。人民币汇率向下波动带来的不适，缘于过去多年单一的升值预期，是中国经济和资本市场逐步“认识”浮动汇率的必经阶段。

人民币兑美元即期周三震荡收升，中间价亦大幅回调。交易员称，美国大选不确定性拉低美元指数至近两周低点，助力缓解人民币下行压力；但市场仍为净购汇，大行亦不时提供美元流动性，短期汇价反弹空间料受限。（完）