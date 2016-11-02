人民币汇率形成机制改革渐入新阶段 更多让市场主导定价--新华

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京11月2日 - 新华社周三刊发经济评述称，10月以来人民币汇率弹性增加，更多由市场主导定价背后是人民币汇率形成机制改革渐入新阶段。只有加快国内的经济转型和改革调整，在风险可控的基础上继续推进汇率市场化改革，才能保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。
文章援引兴业银行首席经济学家鲁政委称，央行较为严格地按照“参考一篮子货币”的中间价机制报价，更多让市场主导，减少了“波动过滤”，这意味着完善汇率形成机制和深化外汇市场发展又迈进了一步。
“短期人民币汇率态势主要是应对美元的释放压力；中期走势是震荡调整，长期看不存在持续贬值的基础。”鲁政委称。
文章称，外汇市场供求压力也在缓解。统计显示，10月10日至20日，银行代客日均涉外支出比9月份日均水平大幅减少，跨境资金流出明显放缓。此外，银行结售汇逆差明显10%以上，购汇压力有所去除。
“这表明，随着汇率形成机制的规则化、市场化和透明度程度进一步增强，虽然人民币汇率在外部环境影响下有所波动，但国内市场预期总体保持基本稳定，人民币短期波动是正常、也是可解释的。”国家外汇管理局国际收支司司长王春英说。
文章并援引招商证券首席宏观分析师谢亚轩称，经济稳才能货币稳。但对中国目前来说，关键是提高人民币汇率波动的容忍度。人民币汇率向下波动带来的不适，缘于过去多年单一的升值预期，是中国经济和资本市场逐步“认识”浮动汇率的必经阶段。
人民币兑美元即期周三震荡收升，中间价亦大幅回调。交易员称，美国大选不确定性拉低美元指数至近两周低点，助力缓解人民币下行压力；但市场仍为净购汇，大行亦不时提供美元流动性，短期汇价反弹空间料受限。（完）
(发稿 孙琦子; 审校 曾祥进)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。