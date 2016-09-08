路透测算的人民币兑美元中间价今日料开在6.6674元附近

上日人民币兑美元即期收报6.6641元，而中间价则为6.6555元。根据定价机制，今日中间价变动中，有86点下跌反应市场供求影响，另外的33点下跌反应的是隔夜一篮子汇率基本保持不变所需要的点数。 路透测算的上日人民币兑美元中间价为6.6554元，和外汇交易中心公布的实际值偏差1点。