路透测算的人民币兑美元中间价今日料开在6.8868元附近

路透测算的人民币兑美元中间价今日料开在6.9056元附近
路透上海5月24日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周三预计会开在6.9056元附近，较上日贬值约395点。
路透上海3月22日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周三预计会开在6.8868元附近，较上日升值约203点。
上日人民币兑美元即期收报6.8977元，而中间价则为6.9071元。根据定价机制，今日中间价变动中，有94点上涨反应市场供求影响，另外的109点上涨反应的是隔夜一篮子汇率基本保持不变所需要的点数。
由此推算今日CFETS的人民币汇率CFETS指数、参考SDR（特别提款权）篮子指数和参考BIS(国际清算银行)篮子指数预计大概运行至93.05、94.89和94.16；上日路透根据CFETS公布的中间价测算，这三个指数分别为92.78、94.91和93.95。
路透测算的上日人民币兑美元中间价为6.8975元，和外汇交易中心公布的实际值偏差96点。
据路透2月20日援引三位消息人士报道，人民币兑美元中间价定价机制自当日起微调，缩短了“一篮子货币”的汇率计算时段，令中间价受其他货币涨跌动能的影响降低，理论上属于技术性调整。
中信银行金融市场部副总经理孙炜此前表示，“一篮子货币汇率变化”分为基础部分和人为调节部分；人为调节部分，各报价商会结合自身因素，对基础部分进行一定人为调节。同时外汇交易中心还需要对报价商报价进行加权处理，最终形成当天人民币兑美元中间价。(完)
(发稿 张金栋; 审校 乔艳红)
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