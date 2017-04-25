路透测算的人民币兑美元中间价今日料开在6.8800元附近

国海证券称私签交易事涉债券不存在违约风险 不计提减值准备
路透北京5月23日 - 陷入私签债券交易协议风波的中国国海证券周二称，伪造印章并私签债券交易事涉债券主要为安全性和流动性较高的国债、国开债，预计信用风险较低，未来现金流稳定，不存在到期无法偿还的违约风险；事涉债券未出现减值迹象，因此不计提减值准备。
路透上海4月25日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周二预计会开在6.8800元附近，较上日贬值约127点。
上日人民币兑美元即期收报6.8864元，而中间价则为6.8673元。根据定价机制，今日中间价变动中，有134点下跌反应市场供求影响，另外的7点上涨反应的是隔夜一篮子汇率基本保持不变所需要的点数。
由此推算今日CFETS的人民币汇率CFETS指数、参考SDR（特别提款权）篮子指数和参考BIS(国际清算银行)篮子指数预计大概运行至92.6、94.2和93.52；上日路透根据CFETS公布的中间价测算，这三个指数分别为92.9、94.55和93.88。
路透测算的上日人民币兑美元中间价为6.8690元，和外汇交易中心公布的实际值偏差17点。
据路透2月20日援引三位消息人士报导，人民币兑美元中间价定价机制自当日起微调，缩短了“一篮子货币”的汇率计算时段，令中间价受其他货币涨跌动能的影响降低，理论上属于技术性调整。
中信银行金融市场部副总经理孙炜此前表示，“一篮子货币汇率变化”分为基础部分和人为调节部分；人为调节部分，各报价商会结合自身因素，对基础部分进行一定人为调节。同时外汇交易中心还需要对报价商报价进行加权处理，最终形成当天人民币兑美元中间价。(完)
(发稿 张金栋; 审校 吴云凌)
路透北京5月23日 - 陷入私签债券交易协议风波的中国国海证券周二称，伪造印章并私签债券交易事涉债券主要为安全性和流动性较高的国债、国开债，预计信用风险较低，未来现金流稳定，不存在到期无法偿还的违约风险；事涉债券未出现减值迹象，因此不计提减值准备。
路透香港5月23日 - 香港主要物业代理--美联物业周二表示，截至周一为止今年以来一手私人住宅的注册金额已突破千亿港元，比去年上半年高出五成；该行预期，虽然金管局上周推出新一轮收紧物业按揭措施，但料一手住宅交投仍向好，上半年一手私人住宅注册金额可望创出半年新高。
路透北京5月23日 - 中国国务院周二发布意见，支持社会办医疗机构引入战略投资者与合作方，加强资本与品牌、管理的协同，探索委托知名品牌医疗实体、医院管理公司、医生集团开展经营管理等模式，进一步扩大市场开放。