路透测算的人民币兑美元中间价今日料开在6.8961元附近

沪深证交所周二两融余额减少47.3亿元 创近四个月新低
路透上海5月23日 - 中国股市沪综指周二收跌0.45%。沪深证交所融资融券余额当日减少47.3亿元人民币，连续三日下跌；两市两融余额为8,763.6亿元，创近四个月新低。
路透上海5月2日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周二预计会开在6.8961元附近，较上日贬值约30点。
上周五人民币兑美元即期收报6.8973元，而中间价则为6.8931元。根据定价机制，今日中间价变动中，有42点下跌反应市场供求影响，另外的12点上涨反应的是隔夜一篮子汇率基本保持不变所需要的点数。
由此推算今日CFETS的人民币汇率CFETS指数、参考SDR（特别提款权）篮子指数和参考BIS(国际清算银行)篮子指数预计大概运行至92.84、94.16和93.77；上日路透根据CFETS公布的中间价测算，这三个指数分别为92.78、94.21和93.72。
路透测算的上日人民币兑美元中间价为6.8963元，和外汇交易中心公布的实际值偏差32点。
据路透2月20日援引三位消息人士报导，人民币兑美元中间价定价机制自当日起微调，缩短了“一篮子货币”的汇率计算时段，令中间价受其他货币涨跌动能的影响降低，理论上属于技术性调整。
中信银行金融市场部副总经理孙炜此前表示，“一篮子货币汇率变化”分为基础部分和人为调节部分；人为调节部分，各报价商会结合自身因素，对基础部分进行一定人为调节。同时外汇交易中心还需要对报价商报价进行加权处理，最终形成当天人民币兑美元中间价。(完)
(发稿 张金栋; 审校 杨淑祯)
路透上海5月23日 - 中国股市沪综指周二收跌0.45%。沪深证交所融资融券余额当日减少47.3亿元人民币，连续三日下跌；两市两融余额为8,763.6亿元，创近四个月新低。
路透5月24日 - 评级机构穆迪下调中国长期本币和外币发行人评级，从Aa3下调至A1，并将评级展望从负面调整为稳定。 这反映出穆迪预期，随着整个经济中的债务负担逐步加重，未来几年中国的财政实力将会减弱。(完) (编译 王丽鑫；审校 白云)
路透上海5月24日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周三预计会开在6.9056元附近，较上日贬值约395点。