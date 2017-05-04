路透测算的人民币兑美元中间价今日料开在6.9045元附近

渤海金控孙公司拟向波音采购75架飞机 目录价约84亿美元
路透上海6月21日 - 全球第四大飞机租赁集团--渤海金控周三公告称，全资子公司Avolon之全资子公司AALL周二与波音公司签署了飞机采购谅解备忘录，AALL拟向波音公司采购75架飞机，按波音公布的目标价格，这批飞机总价值约为84亿美元。
路透上海5月4日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周四预计会开在6.9045元附近，较上日贬值约153点。
上日人民币兑美元即期收报6.8917元，而中间价则为6.8892元。根据定价机制，今日中间价变动中，有25点下跌反应市场供求影响，另外的128点下跌反应的是隔夜一篮子汇率基本保持不变所需要的点数。
由此推算今日CFETS的人民币汇率CFETS指数、参考SDR（特别提款权）篮子指数和参考BIS(国际清算银行)篮子指数预计大概运行至92.97、94.26和93.85；上日路透根据CFETS公布的中间价测算，这三个指数分别为92.71、94.11和93.61。
路透测算的上日人民币兑美元中间价为6.8885元，和外汇交易中心公布的实际值偏差7点。
据路透2月20日援引三位消息人士报导，人民币兑美元中间价定价机制自当日起微调，缩短了“一篮子货币”的汇率计算时段，令中间价受其他货币涨跌动能的影响降低，理论上属于技术性调整。
中信银行金融市场部副总经理孙炜此前表示，“一篮子货币汇率变化”分为基础部分和人为调节部分；人为调节部分，各报价商会结合自身因素，对基础部分进行一定人为调节。同时外汇交易中心还需要对报价商报价进行加权处理，最终形成当天人民币兑美元中间价。(完)
(发稿 张金栋; 审校 乔艳红)
路透上海6月21日 - 全球第四大飞机租赁集团--渤海金控周三公告称，全资子公司Avolon之全资子公司AALL周二与波音公司签署了飞机采购谅解备忘录，AALL拟向波音公司采购75架飞机，按波音公布的目标价格，这批飞机总价值约为84亿美元。
路透上海6月21日 - 中国股市沪综指周三开盘上涨0.29%，因MSCI明晟稍早宣布计划自明年6月起将A股纳入MSCI新兴市场指数。
路透上海6月21日 - 中国股市沪综指周二收跌0.14%。沪深证交所融资融券余额当日增加0.2亿元人民币，连续两日上升；两市两融余额为8,718.5亿元。