路透测算的人民币兑美元中间价今日料开在6.9171元附近

中国国家电网决定收购希腊电网商ADMIE的24%股权
根据欧盟和国际货币基金组织(IMF)的最新国际纾困方案，希腊已同意把ADMIE从政府控制的电力公共事业Public Power Corp中分拆出去，并出售24%的股权给中国国家电网，作价3.2亿欧元(3.56亿美元)。
路透上海5月10日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周三预计会开在6.9171元附近，较上日贬值约134点。
上日人民币兑美元即期收报6.9057元，而中间价则为6.9037元。根据定价机制，今日中间价变动中，有20点下跌反应市场供求影响，另外的114点下跌反应的是隔夜一篮子汇率基本保持不变所需要的点数。
由此推算今日CFETS的人民币汇率CFETS指数、参考SDR（特别提款权）篮子指数和参考BIS(国际清算银行)篮子指数预计大概运行至93.14、94.14和94.06；上日路透根据CFETS公布的中间价测算，这三个指数分别为92.91、93.98和93.82。
路透测算的上日人民币兑美元中间价为6.9110元，和外汇交易中心公布的实际值偏差73点。
据路透2月20日援引三位消息人士报导，人民币兑美元中间价定价机制自当日起微调，缩短了“一篮子货币”的汇率计算时段，令中间价受其他货币涨跌动能的影响降低，理论上属于技术性调整。
中信银行金融市场部副总经理孙炜此前表示，“一篮子货币汇率变化”分为基础部分和人为调节部分；人为调节部分，各报价商会结合自身因素，对基础部分进行一定人为调节。同时外汇交易中心还需要对报价商报价进行加权处理，最终形成当天人民币兑美元中间价。(完)
(发稿 张金栋; 审校 张喜良)
根据欧盟和国际货币基金组织(IMF)的最新国际纾困方案，希腊已同意把ADMIE从政府控制的电力公共事业Public Power Corp中分拆出去，并出售24%的股权给中国国家电网，作价3.2亿欧元(3.56亿美元)。
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