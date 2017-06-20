路透测算的人民币兑美元中间价今日料开在6.8088元附近

港交所拟7月10日推出人民币及美元黄金期货 豁免首六个月交易费
路透香港6月23日 - 香港交易及结算所有限公司周五宣布，将按计划于7月10日正式推出人民币（香港）黄金期货及美元黄金期货，并将豁免新产品首六个月交易费及证监会征费。
路透北京6月20日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周二预计会开在6.8088元附近，较上日贬值约116点。
上日人民币兑美元即期收报6.817元，而中间价则为6.7972元。根据定价机制，今日中间价变动中，有198点下跌反映市场供求影响，另有89点下跌反映的是隔夜一篮子汇率基本保持不变所需要的点数；还有171点上涨反映的则是新引入的“逆周期因子”影响。
由此推算今日CFETS的人民币汇率CFETS指数、参考SDR（特别提款权）篮子指数和参考BIS(国际清算银行)篮子指数预计大概运行至93.08、94.41和94.04；上日路透根据CFETS公布的中间价测算，这三个指数分别为93.16、94.63和94.14。
路透测算的上日人民币兑美元中间价为6.7919元，和外汇交易中心公布的实际值偏差53点。
2016年2月以来中国初步形成“收盘汇率+一篮子货币汇率变化”的人民币对美元汇率中间价形成机制，2017年2月将中间价对一篮子货币的参考时段由24小时调整为15小时，避免了美元日间变化在次日中间价中重复反映；外汇市场自律机制汇率工作组5月底又在中间价报价模型中引入“逆周期因子”，以便更真实体现外汇供求和一篮子货币汇率变化。(完)
(发稿 李文科; 审校 张喜良)
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