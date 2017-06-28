路透测算的人民币兑美元中间价今日料开在6.8015元附近

人民币兑美元收涨创逾七个半月新高 汇率新均衡位置明显上移
路透北京/上海6月29日 - 人民币兑美元即期周四收盘大涨逾200点创逾七个半月新高，为连续第四日收涨，盘中则一度大涨270点至6.7722，为去年11月9日以来新高；中间价亦升至两周高点。本周四个交易日已经累积上涨1,400点。
路透上海6月28日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周三预计会开在6.8015元附近，较上日升值约277点。
上日人民币兑美元即期收报6.8101元，而中间价则为6.8292元。根据定价机制，今日中间价变动中，有191点上涨反映市场供求影响，另有86点上涨反映的是隔夜一篮子汇率基本保持不变所需要的点数；新引入的“逆周期因子”影响未发生作用。
由此推算今日CFETS的人民币汇率CFETS指数、参考SDR（特别提款权）篮子指数和参考BIS(国际清算银行)篮子指数预计大概运行至93.5、94.41和94.41；上日路透根据CFETS公布的中间价测算，这三个指数分别为92.97、94.35和93.96。
路透测算的上日人民币兑美元中间价为6.8253元，和外汇交易中心公布的实际值偏差39点。
2016年2月以来中国初步形成“收盘汇率+一篮子货币汇率变化”的人民币对美元汇率中间价形成机制，2017年2月将中间价对一篮子货币的参考时段由24小时调整为15小时，避免了美元日间变化在次日中间价中重复反映；外汇市场自律机制汇率工作组5月底又在中间价报价模型中引入“逆周期因子”，以便更真实体现外汇供求和一篮子货币汇率变化。(完)
(发稿 张金栋; 审校 林高丽)
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