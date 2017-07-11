路透测算的人民币兑美元中间价今日料开在6.7973元附近

路透上海7月11日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周二预计会开在6.7973元附近，较上日贬值约9点。

上日人民币兑美元即期收报6.8019元，而中间价则为6.7964元。根据定价机制，今日中间价变动中，有55点下跌反映市场供求影响，另有11点上涨反映的是隔夜一篮子汇率基本保持不变所需要的点数；还有36点上涨反映的则是新引入的“逆周期因子”影响。

路透测算的上日人民币兑美元中间价为6.7943元，和外汇交易中心公布的实际值偏差21点。上日路透根据CFETS公布的中间价测算，人民币汇率CFETS指数、参考SDR（特别提款权）篮子指数和参考BIS(国际清算银行)篮子指数分别为93.5、94.21和94.44。

2016年2月以来中国初步形成“收盘汇率+一篮子货币汇率变化”的人民币对美元汇率中间价形成机制，2017年2月将中间价对一篮子货币的参考时段由24小时调整为15小时，避免了美元日间变化在次日中间价中重复反映；外汇市场自律机制汇率工作组5月底又在中间价报价模型中引入“逆周期因子”，以便更真实体现外汇供求和一篮子货币汇率变化。(完)