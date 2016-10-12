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中国财经 | 2016年 10月 12日 星期三 09:45 BJT

人民币兑美元中间价大跌160点至6.7258元 因隔夜美指上涨

路透北京10月12日 - 人民币兑美元中间价周三报6.7258元，较上日的6.7098大跌160点，因英镑续跌隔夜美指上涨。

上日即期收盘报6.7148元，夜盘终报6.7185元。

稍早前路透测算今日人民币中间价大概会开在6.7286元附近。

路透根据外汇交易中心公布的中间价测算的周三CFETS人民币汇率指数为94.39，较上日微升0.09%；SDR篮子指数微升至95.65，BIS篮子指数微升至95.05。今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌6.49%，SDR篮子指数跌3.22%，BIS指数跌6.55%。

全球汇市方面，美元周三在亚洲早盘下滑，英镑从上日大幅跌势中反弹，令美元承压。

而美元兑一篮子主要货币周二急升至七个月高位，因过去数周的一系列美国经济数据总体稳健，投资者增加对美国联邦储备委员会(美联储/FED)12月升息的押注。英镑上周五“闪崩”后延续下行走势，因投资者担心英国硬性退欧对该国经济造成的影响。过去一周，英镑兑美元下挫超过4%。（完)

(发稿 李文科; 审校 林高丽)

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