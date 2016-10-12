人民币兑美元中间价大跌160点至6.7258元 因隔夜美指上涨

中国A股加入MSCI新兴指数机率大增 应提早吸纳--摩根大通
路透香港5月23日 - 投行摩根大通周二称，中国A股很大机会于今年内获纳入MSCI新兴市场指数，因此建议基金经理提早吸纳相关股票类别。
路透北京10月12日 - 人民币兑美元中间价周三报6.7258元，较上日的6.7098大跌160点，因英镑续跌隔夜美指上涨。
上日即期收盘报6.7148元，夜盘终报6.7185元。
稍早前路透测算今日人民币中间价大概会开在6.7286元附近。
路透根据外汇交易中心公布的中间价测算的周三CFETS人民币汇率指数为94.39，较上日微升0.09%；SDR篮子指数微升至95.65，BIS篮子指数微升至95.05。今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌6.49%，SDR篮子指数跌3.22%，BIS指数跌6.55%。
全球汇市方面，美元周三在亚洲早盘下滑，英镑从上日大幅跌势中反弹，令美元承压。
而美元兑一篮子主要货币周二急升至七个月高位，因过去数周的一系列美国经济数据总体稳健，投资者增加对美国联邦储备委员会(美联储/FED)12月升息的押注。英镑上周五“闪崩”后延续下行走势，因投资者担心英国硬性退欧对该国经济造成的影响。过去一周，英镑兑美元下挫超过4%。（完)
(发稿 李文科; 审校 林高丽)
路透香港5月23日 - 投行摩根大通周二称，中国A股很大机会于今年内获纳入MSCI新兴市场指数，因此建议基金经理提早吸纳相关股票类别。
路透上海/北京5月23日 - 人民币兑美元即期周二微收升，但有效波幅依旧十分狭窄。交易员称，美元指数跌跌不休无碍客盘购汇热情，市场仍无视监管对中间价强势引导，收盘价较中间价低逾200点；而大行亦只是适度提供美元流动性，“省子弹”做法导致汇价升幅明显受限，短期料仍延续横盘走势。
路透北京5月23日 - 环球银行金融电信协会（SWIFT）周二称，自今年1月推出其全球支付创新项目--SWIFT gpi（global payment innovation）后，至今中国已有13家商业银行加入该项目，以为企业客户提供更加快速、透明、可追溯的跨境支付服务；上述银行跨境支付业务约占中国跨境支付金额总量的80%。