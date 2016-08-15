路透测算的人民币兑美元中间价今日料开在6.6413元附近

证监会主席召集机构座谈 听取有关IPO等问题市场意见--消息（更新版）
路透北京1月16日 - 两位消息人士周一透露，中国证监会主席刘士余上周六(14日)召集部分机构座谈，听取市场人士对IPO(首次公开发行)、再融资、壳资源和新三板等问题的意见和建议。近期，中国证券市场新股发行速度明显加快，股指出现连续下跌，引发市场热议。
路透上海8月15日 - 路透根据中国外汇交易中心公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周一预计会开在6.6413元附近，较上日上涨约130点。
上日人民币兑美元即期收报6.6446元，而中间价则为6.6543元。根据定价机制，今日中间价变动中，有97点上涨反应市场供求影响，另外的33点上涨反应的是隔夜一篮子汇率基本保持不变所需要的点数。
路透测算的上日人民币兑美元中间价为6.6465元，和外汇交易中心公布的实际值偏差78点。
中国货币网6月初曾发布特约评论员文章称，春节以来人民币兑美元汇率中间价变化与“收盘汇率+一篮子货币汇率变化”的形成机制高度相符，中间价形成机制的规则性和透明度显着提高，在提高央行汇率政策可信度、稳定市场预期等方面发挥了重要作用。
中信银行金融市场部副总经理孙炜此前表示，“一篮子货币汇率变化”分为基础部分和人为调节部分；人为调节部分，各报价商会结合自身因素，对基础部分进行一定人为调节。同时外汇交易中心还需要对报价商报价进行加权处理，最终形成当天人民币兑美元中间价。(完)
(发稿 张金栋; 审校 乔艳红)
路透北京1月16日 - 两位消息人士周一透露，中国证监会主席刘士余上周六(14日)召集部分机构座谈，听取市场人士对IPO(首次公开发行)、再融资、壳资源和新三板等问题的意见和建议。近期，中国证券市场新股发行速度明显加快，股指出现连续下跌，引发市场热议。
路透香港1月16日 - 消息人士称，摩根士丹利获得中国证券监管机构批准，将对中国证券合资企业持股提高至49%，为规定可达到的最高水平，是首家获得此类批准的银行。
路透上海1月16日 - 中国大型地产和文化旅游企业--万达集团上周末发布今年发展目标，今年营业收入目标为2,658亿元人民币，较上年增长4%；公司总资产达9,000亿元。其中重要业务分支万达商业地产将逐步减少地产投资，转型为轻资产的输出管理运营模式，提升租金利润占比。