路透测算的人民币兑美元中间价今日料开在6.9339元附近

沪综指收高1.4%创逾一个半月最大单日升幅 金融地产股领涨
路透北京5月25日 - 中国股市沪综指周四收高1.4%，创逾一个半月最大单日升幅。分析师指出，今日大盘低开高走，午后在金融地产股的带动下大幅拉升。近期市场不断引导价值投资，资金从绩差股票流出后转向蓝筹绩优股，助推股指回升，料后市大盘有望继续震荡反弹。
路透北京12月30日 - 路透根据中国外汇交易中心公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周五预计会开在6.9339元附近，较上日升值约158点。
上日人民币兑美元即期收报6.9547元，而中间价则为6.9497元。根据定价机制，今日中间价变动中，有50点下跌反应市场供求影响，另外的208点上涨反应的是隔夜一篮子汇率基本保持不变所需要的点数。
路透测算的上日人民币兑美元中间价为6.9587元，和外汇交易中心公布的实际值偏差90点。
中国货币网6月初曾发布特约评论员文章称，春节以来人民币兑美元汇率中间价变化与“收盘汇率+一篮子货币汇率变化”的形成机制高度相符，中间价形成机制的规则性和透明度显着提高，在提高央行汇率政策可信度、稳定市场预期等方面发挥了重要作用。
中信银行金融市场部副总经理孙炜此前表示，“一篮子货币汇率变化”分为基础部分和人为调节部分；人为调节部分，各报价商会结合自身因素，对基础部分进行一定人为调节。同时外汇交易中心还需要对报价商报价进行加权处理，最终形成当天人民币兑美元中间价。(完)
(发稿 李文科; 审校 曾祥进)
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