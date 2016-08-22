人民币兑美元中间价大跌441点至近四周新低 美加息预期升温

路透上海8月22日 - 人民币兑美元中间价周一报6.6652元，较上日的6.6211元大跌441点至近四周新低，因美联储官员对于年内加息立场趋于强硬，推升美元指数；同时上周五中间价与收盘价偏离较大，也拉低了今日中间价点位。

上日人民币兑美元即期收盘报6.65元，夜盘终报6.6546元。

路透稍早测算的今日人民币兑美元中间价大概会开在6.6588元附近，较上日下跌约377点。

路透根据外汇交易中心公布的中间价测算的周一CFETS人民币汇率指数为93.89，较上日微跌0.33%；SDR篮子指数微跌至94.88，BIS篮子指数微跌至94.54。今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌6.98%，SDR篮子指数跌4.01%，BIS指数跌7.05%。

全球汇市方面，美元兑日圆和欧元在过去几日反弹后，周一亚洲时段早盘仍延续温和涨势，因美国联邦储备理事会(美联储)决策者对经济发表乐观言论，并支持美国在近期升息。(完)