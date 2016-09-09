人民币中间价形成机制有序运行 汇率弹性进一步增强--中国货币网

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透上海9月9日 - 中国货币网周五刊发特约评论员文章称，8月虽受暑期出境游和海外留学购汇需求依然较为旺盛影响，但是人民币汇率仍继续按照“收盘汇率+一篮子货币汇率变化”机制有序运行，人民币对美元双边汇率的弹性进一步增强。
文章指出，8月份人民币汇率指数走势总体较为平稳。上中旬人民币汇率指数略有回落，CFETS汇率指数一度降至94.06，但月末又回升至94.33，全月来看变动幅度不大。从人民币对美元双边汇率来看，8月人民币兑美元汇率中间价和收盘汇率继续双向浮动。
“从波动率看，8月份CFETS人民币汇率指数年化波动率为3.13%，显着低于人民币兑美元汇率中间价5.01%的年化波动率。”文章称。
货币网公布的数据称，8月31日CFETS人民币汇率指数为94.33，较7月末贬值1.06%；参考BIS货币篮子和SDR货币篮子的汇率指数分别为95.04和95.11，分别较7月末贬值1.10%和0.92%。
文章指出，8月下旬以来，美联储主席叶伦和其他美联储官员相继释放加息信号，市场对美联储加息的预期有所升温，美元再度走强，在“收盘汇率+一篮子货币汇率变化”机制下，人民币对美元双边汇率相应有所贬值。
在G20峰会召开前夕，中国人民银行副行长易纲表示，人民币汇率若出现大幅度异动，肯定会通过多样化政策工具来保持汇率稳定。
新华社此前援引中美元首杭州会晤中方成果清单称，中美双方承诺采取包括货币、财政和结构性政策在内的所有政策工具提振信心和促进增长。中美双方共同重申在G20达成的关于汇率的承诺，包括将避免竞争性贬值和不以竞争性的目的来盯住汇率。（完）
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(发稿 张金栋; 审校 林高丽)
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