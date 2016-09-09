人民币中间价形成机制有序运行 汇率弹性进一步增强--中国货币网

路透上海9月9日 - 中国货币网周五刊发特约评论员文章称，8月虽受暑期出境游和海外留学购汇需求依然较为旺盛影响，但是人民币汇率仍继续按照“收盘汇率+一篮子货币汇率变化”机制有序运行，人民币对美元双边汇率的弹性进一步增强。

文章指出，8月份人民币汇率指数走势总体较为平稳。上中旬人民币汇率指数略有回落，CFETS汇率指数一度降至94.06，但月末又回升至94.33，全月来看变动幅度不大。从人民币对美元双边汇率来看，8月人民币兑美元汇率中间价和收盘汇率继续双向浮动。

“从波动率看，8月份CFETS人民币汇率指数年化波动率为3.13%，显着低于人民币兑美元汇率中间价5.01%的年化波动率。”文章称。

货币网公布的数据称，8月31日CFETS人民币汇率指数为94.33，较7月末贬值1.06%；参考BIS货币篮子和SDR货币篮子的汇率指数分别为95.04和95.11，分别较7月末贬值1.10%和0.92%。

文章指出，8月下旬以来，美联储主席叶伦和其他美联储官员相继释放加息信号，市场对美联储加息的预期有所升温，美元再度走强，在“收盘汇率+一篮子货币汇率变化”机制下，人民币对美元双边汇率相应有所贬值。

在G20峰会召开前夕，中国人民银行副行长易纲表示，人民币汇率若出现大幅度异动，肯定会通过多样化政策工具来保持汇率稳定。

新华社此前援引中美元首杭州会晤中方成果清单称，中美双方承诺采取包括货币、财政和结构性政策在内的所有政策工具提振信心和促进增长。中美双方共同重申在G20达成的关于汇率的承诺，包括将避免竞争性贬值和不以竞争性的目的来盯住汇率。（完）

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