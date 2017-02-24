路透测算的人民币兑美元中间价今日料开在6.8637元附近

人民币窄幅整理微收跌 穆迪调降中国评级影响有限
路透上海/北京5月24日 - 人民币兑美元即期周三窄幅整理微收跌，中间价则大幅调降。交易员表示，穆迪调降中国主权评级的冲击有限，影响市场的主要因素仍是客盘、以及监管层的态度，目前看客盘购汇仍较多，而大行适度提供美元流动性，因此短期区间窄幅整理走势料难改。
路透北京2月24日 - 路透根据中国外汇交易中心公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周五预计会开在6.8637元附近，较上日升值约58点。
上日人民币兑美元即期收报6.8774元，而中间价则为6.8695元。根据定价机制，今日中间价变动中，有79点下跌反应市场供求影响，另外的137点上涨反应的是隔夜一篮子汇率基本保持不变所需要的点数。
路透测算的上日人民币兑美元中间价为6.8721元，和外汇交易中心公布的实际值偏差26点。
中国货币网2016年6月初曾发布特约评论员文章称，春节以来人民币兑美元汇率中间价变化与“收盘汇率+一篮子货币汇率变化”的形成机制高度相符，中间价形成机制的规则性和透明度显著提高，在提高央行汇率政策可信度、稳定市场预期等方面发挥了重要作用。
中信银行金融市场部副总经理孙炜此前表示，“一篮子货币汇率变化”分为基础部分和人为调节部分；人为调节部分，各报价商会结合自身因素，对基础部分进行一定人为调节。同时外汇交易中心还需要对报价商报价进行加权处理，最终形成当天人民币兑美元中间价。(完)
(发稿 李文科; 审校 杨淑祯)
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