路透测算的人民币兑美元中间价今日料开在6.6735元附近

中国12月央行外汇占款再降3000亿 汇率预期分化或令未来降幅收窄
路透北京1月16日 - 中国2016年12月央行口径外汇占款再度下降逾3,000亿元人民币，为连续第14个月下降；全年外占降幅则高达2.9万亿元，较2015年降幅扩大7,000亿。这和人民币持续贬值导致购汇意愿强烈，以及中国企业和居民进入全球化资产配置阶段都有关联，同时也凸显中国面临的资本外流压力依然严峻。
路透北京7月27日 - 路透根据中国外汇交易中心公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周三预计会开在6.6735元附近，较上日上涨约43点。
上日人民币兑美元即期收报6.6766元，而中间价则为6.6778元。根据定价机制，今日中间价变动中，有12点上涨反应市场供求影响，另外的31点上涨反应的是隔夜一篮子汇率基本保持不变所需要的点数。
路透测算的上日人民币兑美元中间价为6.6756元，和外汇交易中心公布的实际值偏差22点。
中国货币网6月初曾发布特约评论员文章称，春节以来人民币兑美元汇率中间价变化与“收盘汇率+一篮子货币汇率变化”的形成机制高度相符，中间价形成机制的规则性和透明度显着提高，在提高央行汇率政策可信度、稳定市场预期等方面发挥了重要作用。
中信银行金融市场部副总经理孙炜此前表示，“一篮子货币汇率变化”分为基础部分和人为调节部分；人为调节部分，各报价商会结合自身因素，对基础部分进行一定人为调节。同时外汇交易中心还需要对报价商报价进行加权处理，最终形成当天人民币兑美元中间价。(完)
(发稿 孙琦子; 审校 曾祥进)
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路透北京1月16日 - 中国国务院总理李克强近日就棚户区改造工作作出批示称，2016年棚改年度目标任务已完成，但2017年棚改任务仍然艰巨，既要推动今年新开工600万套棚改任务早安排、早启动，又要抓好续建棚改项目建设，继续提高货币化安置比例。
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