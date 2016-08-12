人民币兑美元中间价大跌288点 昨日收盘价与中间价偏离较大

路透上海8月12日 - 人民币兑美元中间价周五报6.6543元，较上日的6.6255大跌288点，尽数回吐周四反弹空间，一方面，隔夜美联储官员称年内美联储加息是恰当的言论推高美元指数，另一方面，人民币上日收盘明显调整，与当日中间价偏离较大。

上日即期收盘报6.6415元，夜盘终报6.6375元。

稍早前路透测算今日人民币兑美元中间价大概会开在6.6465元附近，较上日下跌约210点。

路透根据外汇交易中心公布的中间价测算的周五CFETS人民币汇率指数为94.49，较上日微跌0.16%；SDR篮子指数微跌至95.74，BIS篮子指数微跌至94.9。今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌6.39%，SDR篮子指数跌3.14%，BIS指数跌6.69%。

中国央行金融研究所姚余栋和谢怀筑撰文称，源于国际货币体系的内在缺陷，长期来全球流动性将进入一个相对紧缩长周期，而人民币即将加入SDR，逐渐成为占优货币。在全球流动性不足的前提下，人民币长期看有较大升值空间。

全球汇市方面，美元周四上涨，此前旧金山联储总裁威廉姆斯在接受美国华盛顿邮报访问时表示，美联储应该在今年升息， 因为就业市况不断改善和通胀可能正在回升；另外明日美国将公布零售销售数据。(完)