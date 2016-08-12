人民币兑美元中间价大跌288点 昨日收盘价与中间价偏离较大

李克强称今年要在降低收费等非税负担方面开展督查
路透北京1月16日 - 中国国务院总理李克强表示，做好今年经济工作，必须坚持稳中求进工作总基调，继续推动“三去一降一补”，今年要在降低收费等非税负担方面让市场主体有切身感受，国务院要对此开展督查。
路透上海8月12日 - 人民币兑美元中间价周五报6.6543元，较上日的6.6255大跌288点，尽数回吐周四反弹空间，一方面，隔夜美联储官员称年内美联储加息是恰当的言论推高美元指数，另一方面，人民币上日收盘明显调整，与当日中间价偏离较大。
上日即期收盘报6.6415元，夜盘终报6.6375元。
稍早前路透测算今日人民币兑美元中间价大概会开在6.6465元附近，较上日下跌约210点。
路透根据外汇交易中心公布的中间价测算的周五CFETS人民币汇率指数为94.49，较上日微跌0.16%；SDR篮子指数微跌至95.74，BIS篮子指数微跌至94.9。今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌6.39%，SDR篮子指数跌3.14%，BIS指数跌6.69%。
中国央行金融研究所姚余栋和谢怀筑撰文称，源于国际货币体系的内在缺陷，长期来全球流动性将进入一个相对紧缩长周期，而人民币即将加入SDR，逐渐成为占优货币。在全球流动性不足的前提下，人民币长期看有较大升值空间。
全球汇市方面，美元周四上涨，此前旧金山联储总裁威廉姆斯在接受美国华盛顿邮报访问时表示，美联储应该在今年升息， 因为就业市况不断改善和通胀可能正在回升；另外明日美国将公布零售销售数据。(完)
(发稿 张金栋; 审校 曾祥进)
路透北京1月16日 - 中国国务院总理李克强表示，做好今年经济工作，必须坚持稳中求进工作总基调，继续推动“三去一降一补”，今年要在降低收费等非税负担方面让市场主体有切身感受，国务院要对此开展督查。
路透上海1月16日 - 中国社会科学院世界经济与政治研究所专家肖立晟撰文称，“收盘价+篮子货币”的汇率形成机制虽缓解人民币贬值压力，遏制外储急降势头，但却无法解决市场出清问题；中国央行应沿着“8·11”汇改最初的思路，让市场供求占主导地位，最终实施真正的浮动汇率制度。
路透北京1月16日 - 人民日报周一刊登署名文章称，等值5万美元的年度购汇总额满足了绝大多数个人的用汇需求，购汇年度总额保持相对稳定，有利于稳定预期；从根本上说，人民币稳定来自中国稳定的基本面和稳健的政策面。