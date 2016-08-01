人民币兑美元中间价大涨234点至逾五周新高 欠佳美GDP打压美指

中国2016年全年ODI规模创新高且超越FDI 同比增逾四成
路透北京1月16日 - 中国2016年全年对外非金融类直接投资（ODI）同比增长44.1%，达到1,701.1亿美元的历史新高，且已超过同期实际使用外资(FDI)规模。
路透上海8月1日 - 人民币兑美元中间价周一报6.6277元，较上日的6.6511大涨234点，因上周五美国公布的二季度国内生产总值（GDP）数据大幅低于市场预期，打压美联储升息预期，美元大幅下挫；而根据外汇交易中心的机制，今天人民币中间价大幅高开至逾五周新高。
上日即期收盘报6.6548元，夜盘终报6.6401元。
路透根据外汇交易中心公布的中间价测算的周一CFETS人民币汇率指数为94.99，较上日微跌0.37%；SDR篮子指数微跌至95.77，BIS篮子指数微跌至95.66。今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌5.90%，SDR篮子指数跌3.10%，BIS指数跌5.95%。
全球汇市方面，美元周一脱离上周后段国内生产总值(GDP)数据公布后创下的低点，日圆回吐日本央行利率决定公布后录得的部分涨幅。上周五公布的美国第二季经济增长数据令人失望，而日本央行的刺激措施也不及预期。(完)
(发稿 张金栋; 审校 曾祥进)
路透北京1月16日 - 中国2016年全年对外非金融类直接投资（ODI）同比增长44.1%，达到1,701.1亿美元的历史新高，且已超过同期实际使用外资(FDI)规模。
路透北京1月16日 - 中国国家能源局周一公布，2016年全社会用电量59,198亿千瓦时，同比增长5.0%；其中第二产业用电量占逾七成，但同比仅增长2.9%。
路透上海/北京1月16日 - 人民币兑美元即期周一小幅收涨，中间价亦小升。交易员指出，将于本周正式就职的美国候任总统特朗普依旧鲜有经济政策新信息，美元指数承压续利好人民币，且春节临近客盘购汇需求也有所下降，大行适度提供美元流动性，确保汇价基本稳定。