人民币兑美元中间价大涨234点至逾五周新高 欠佳美GDP打压美指

路透上海8月1日 - 人民币兑美元中间价周一报6.6277元，较上日的6.6511大涨234点，因上周五美国公布的二季度国内生产总值（GDP）数据大幅低于市场预期，打压美联储升息预期，美元大幅下挫；而根据外汇交易中心的机制，今天人民币中间价大幅高开至逾五周新高。

上日即期收盘报6.6548元，夜盘终报6.6401元。

路透根据外汇交易中心公布的中间价测算的周一CFETS人民币汇率指数为94.99，较上日微跌0.37%；SDR篮子指数微跌至95.77，BIS篮子指数微跌至95.66。今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌5.90%，SDR篮子指数跌3.10%，BIS指数跌5.95%。

全球汇市方面，美元周一脱离上周后段国内生产总值(GDP)数据公布后创下的低点，日圆回吐日本央行利率决定公布后录得的部分涨幅。上周五公布的美国第二季经济增长数据令人失望，而日本央行的刺激措施也不及预期。(完)