人民币兑美元中间价大涨256点 美加息预期降温续打压美指

人民币大幅收涨 因美元回调且机构结汇盘增加
路透上海/北京1月17日 - 人民币兑美元即期周二大幅收涨248点，离岸人民币盘中亦大涨逾400点，因美元指数回落；中间价则回调近120点。交易员指出，近期不确定因素较多，加上春节日益临近，客盘购汇意愿略减。近期汇价波动加大，市场等待英国退欧计划明晰和美国新总统特朗普就职演讲等风险事件落定。
路透上海8月3日 - 人民币兑美元中间价周三报6.6195元，较上日的6.6451大涨256点，因近期美国一系列经济数据表现疲软，市场猜测美联储料在一段时间内保持当前的低利率，美指也因此大幅回落，根据外汇交易中心的定价机制，中间价大幅反弹超250点。
上日即期收盘报6.6389元，夜盘终报6.6299元。
路透根据外汇交易中心公布的中间价测算的周三CFETS人民币汇率指数为94.83，较上日微跌0.06%；SDR篮子指数微跌至95.52，BIS篮子指数微升至95.5。今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌6.05%，SDR篮子指数跌3.36%，BIS指数跌6.10%。
稍早前，路透根据中国外汇交易中心公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周三预计会开在6.6231元附近，较上日上涨约220点。
全球汇市方面，美元兑一篮子货币周三在六周低点附近挣扎，市场对美联储短期加息的预期降温。美元兑日圆跌至三周低位，因日本政府批准一篮子财政刺激举措，其规模与市场预期基本一致。美元兑欧元也触及六周最低。(完)
(发稿 张金栋; 审校 杨淑祯)
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