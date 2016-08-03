人民币兑美元中间价大涨256点 美加息预期降温续打压美指

路透上海8月3日 - 人民币兑美元中间价周三报6.6195元，较上日的6.6451大涨256点，因近期美国一系列经济数据表现疲软，市场猜测美联储料在一段时间内保持当前的低利率，美指也因此大幅回落，根据外汇交易中心的定价机制，中间价大幅反弹超250点。

上日即期收盘报6.6389元，夜盘终报6.6299元。

路透根据外汇交易中心公布的中间价测算的周三CFETS人民币汇率指数为94.83，较上日微跌0.06%；SDR篮子指数微跌至95.52，BIS篮子指数微升至95.5。今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌6.05%，SDR篮子指数跌3.36%，BIS指数跌6.10%。

稍早前，路透根据中国外汇交易中心公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周三预计会开在6.6231元附近，较上日上涨约220点。

全球汇市方面，美元兑一篮子货币周三在六周低点附近挣扎，市场对美联储短期加息的预期降温。美元兑日圆跌至三周低位，因日本政府批准一篮子财政刺激举措，其规模与市场预期基本一致。美元兑欧元也触及六周最低。(完)