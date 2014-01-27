人民币即期收盘微涨 日内结购汇大体趋于均衡

中粮资本启动混改 拟增资60亿引入非国资或社会资本
路透上海4月21日 - 中粮集团全资子公司中粮资本日前公告，拟引入不超过10名投资方进行增资，总金额60亿元人民币。同时中粮集团将按增资价格向投资方转让价值20亿元对应股权。其中非国有资本或社会资本占上述项目募资额比例不低于50%。
* 人民币即期收盘微涨
* 结购汇大体均衡
* 短期料保持紧平衡状态
路透北京1月27日 -人民币兑美元即期周一收盘微涨，日内保持窄幅波动。中间价微幅升值，维稳意图仍较为明显。而随着离岸CNH价格走弱、套利结汇减弱，日内结购汇大体也趋于均衡。
交易人士认为，近期即期走势主要还是跟随中间价指引，春节之前估计不会有明显行情出现。随着CNH走弱靠近CNY、远期点数也有回升，结汇也不像之前那么强势，但也不会像其他新兴市场出现资本流出导致汇率下挫。
“应该说（结购汇）稍微比前几天均衡点儿。”一国有大行交易员表示。
而一股份行交易员认为，6.0460元处阻力较大，短期内可能是疑似干预需要守住的价位，令市场还是保持相对谨慎。由于即期近来盘间振幅太窄，也不好判断后期是何走势，这很大程度上仍然取决于监管层的意愿。
“如果思路不变的话，即期很有可能还是保持一个紧平衡的状态，即面临比较大的升值压力，但实际上又缺少上涨空间。”他说。
全球市场方面，周一亚洲股市重挫，日圆兑美元则升至七周高位，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)料继续缩减购债，以及中国信贷收紧引燃对于经济成长放缓的担忧，新兴市场仍承压。<FRX/CN>
以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：
在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬
即期成交价格 6.0480 6.0488 0.01%
中间价 6.1022 6.1035 0.02%
成交额 216亿美元
日内相对于中间价最大波幅 0.92% (上限±1%) 日高 日低
日内波动幅度(pips) 35 6.0459 6.0494
2014年来即期升贬值幅度 0.10%
1年期美元/人民币掉期升水
离岸人民币市场,北京时间16:37 今日 上日
1年期NDF 6.1210/45 6.119
CNH即期 6.0389/04 6.0391
中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性，并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完)
(发稿 李然; 审校 曾祥进)路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
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