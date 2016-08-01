人民币早盘与中间价均创逾五周新高 PMI数据影响有限

路透上海8月1日 - 人民币兑美元即期周一早盘较上日收盘价大幅回升超200点，与中间价均创逾五周新高。交易员称，中间价超230点反弹基本符合市场预期，但汇价连续升值并没有明显打压客盘购汇情绪，盘中仍需大行提供美元流动性，短期汇价料仍有一定升值空间。

他们并指出，今日国家统计局发布的7月官方制造业PMI数据对汇市影响有限，当前影响市场主要因素依旧集中美指走向、客盘供需和大行的意愿；短期看欠佳美国经济数据仍会让美指承压，这或继续缓解人民币贬值预期。

“今天成交略微清淡些，前几天购汇的人买着买着就跌了，虽然大家还在买，但我估计这么搞观望气氛会上来。”一中资行交易员称。

北京时间11:46，人民币兑美元即期报6.6344元,上日收报6.6548元，夜盘终报6.6401元。今日人民币兑美元中间价报6.6277元，上日中间价为6.6511元。人民币兑美元即期成交额为90.26亿美元，上日半日为100.67亿美元。

中国宏观经济先行指标制造业PMI指数在7月小幅下滑至荣枯线下方 ，为五个月来首次，统计局指出，制造业形势总体持稳，近期部分地区的洪涝灾害，市场需 求增长动力减弱是7月制造业PMI微降的主要原因。

全球汇市方面，美元周一脱离上周后段国内生产总值(GDP)数据公布后创下的低点，日圆回吐日本央行利率决定公布后录得的部分涨幅。上周五公布的美国第二季经济增长数据令人失望，而日本央行的刺激措施也不及预期。

路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周一较上日微跌0.37%至94.99；SDR篮子指数微跌至95.77，BIS篮子指数微跌至95.66。日圆变动再次成为指数大跌的主因。

海外无本金交割远期外汇(NDF)市场上，美元/人民币一年期品种最新报在6.7855元, 上日尾盘为6.7638元。香港的离岸人民币兑美元即期最新报在6.6373元, 上一交易日尾盘报6.631元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.6347；交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。

中国央行2015年8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。（完）