人民币早盘大跌一度逼近6.8元 美大选落定焦点转向美联储加息

路透上海11月10日 - 人民币兑美元即期周四早盘大跌一度逼近6.8元关口，随后跌幅有所缩减，与中间价双双刷新逾六年低点。交易员称，美国大选落定，市场情绪逐渐平复，焦点逐渐转向12月美国联邦储备委员会(FED/美联储)加息预期上，由于人民币汇价已经接近6.8元关口，是否跌破还需看监管意图。

他们并指出，昨日开始波动市场剧烈，今日中间价仍遵循定价机制，彰显监管践行市场化道路，但由于客盘仍偏购汇，大行盘中适度提供美元流动性，助力汇价平稳运行；自营盘则更多的认为目前价位接近6.8元心理预期，开始止盈或者止损，等待汇价突破关键点位。

“美国变天了嘛，但市场接受（特朗普当选）速度挺快的，...人民币波动还是不成熟，大家又要开始捂住（美元）了，这个想法非常不好。”一中资行交易员称。

北京时间11:15，人民币兑美元即期报6.7922元，稍早最低至6.7990元，上日收报6.7731元，夜盘终报6.7777元。今日人民币兑美元中间价报6.7885元，上日中间价为6.7832元。人民币兑美元即期成交额为103.1亿美元，上日半日为77.67亿美元。

海外无本金交割远期外汇(NDF)市场上，美元/人民币一年期品种最新报在6.9825元, 上日尾盘为6.9918元。香港的离岸人民币兑美元即期最新报在6.8104元, 上一交易日尾盘报6.8338元，最低曾一度下探至6.8380元创记录新低。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.7919，人民币兑欧元、日圆和英镑参考汇率为7.4314、6.4552和8.4335。

全球汇市方面，美元周四在亚洲时段延续涨势，美国共和党总统候选人特朗普赢得选举后，通胀预期升高提振美国公债收益率，进而推助美元反弹。

联邦基金利率期货走势仍暗示，投资者仍普遍预计美联储将于12月升息，美联储利率政策自2015年12月来便按兵不动。

在特朗普当选总统后进行的路透调查显示，62位受访者中约85%预计美联储12月将加息。做出这种预测的包括一些华尔街初级交易商，还有欧洲的分析师。

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完）