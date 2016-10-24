人民币兑美元中间价续跌逾130点逼近6.77元 再刷逾六年新低

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透上海10月24日 - 人民币兑美元中间价周一报6.769元，较上日的6.7558元下跌132点，再刷逾六年新低；因上周五美元指数继续上行，而周五官方收盘价较前日大幅回落也拉低今日中间价。
上日即期收盘报6.7599元，夜盘终报6.7655元。
稍早前路透测算今日人民币中间价大概会开在6.7637元附近，较上日贬值约79点。
路透根据外汇交易中心公布的中间价测算的周一CFETS人民币汇率指数为94.21，较上日微跌0.08%；SDR篮子指数微跌至95.73，BIS篮子指数微升至94.95。今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌6.67%，SDR篮子指数跌3.14%，BIS指数跌6.64%。
全球汇市方面，美元指数周一在亚洲时段接近八个月高点，对美联储今年将加息的预期提供支撑。利率期货暗示美国联邦储备委员会(美联储/FED)12月升息的机率约为70%。
根据路透计算和美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据，汇市投机客连续第四周增加看多美元押注，净多仓增至约九个月高点。(完)
(发稿 张金栋; 审校 乔艳红)
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路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。