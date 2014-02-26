人民币步向正常化 投资者应重新审视货币组合策略--道富环球

路透香港2月26日 -美国道富集团(STT.N)旗下投资管理业务分支周三称，中国人民币步向正常化，不再是无风险货币，因此建议投资者重新审视其货币组合策略。

道富环球市场亚太区交易及研究部主管JeremyArmitage在记者会上称，近期人民币大幅贬值，是中国当局展示人民币正常化的讯号，以显示人民币不再是受限制的货币，且当局会采取连串措施使人民币成为相当开放的货币。

“机构投资者需要开始将人民币视作为其他货币，如日圆，同时审视人民币与其他货币如欧元、加元、澳元等之间的投资机会。”他说。

他并指出，以往机构投资者将人民币作为其组合中少量配置（低于5%），然后无后顾之忧地享受人民币带来的回报，不过今后人民币不再是无风险货币，因此投资者需要开始考虑人民币本身的波动性，以及人民币与其他货币的联动性。不过他没有对具体的策略作出建议。

根据道富环球对投资者的外汇流向及持仓的监察，于上周三出现人民币急贬之前，投资者已开始沽出人民币，其仓位基本为“中性”。这部分资金属于“真钱”而非热钱或投机性资金，主要投资于股市、债市和房地产。

针对最近人民币大幅贬值，中国国家外汇管理局今天称，近期人民币汇率走势是市场主体调整前期人民币交易策略的结果，未来人民币汇率双向波动将成为常态，但跨境资金出现持续大规模流出的可能性较小。

人民币兑美元即期周三微幅收涨，结束此前连续六日贬值走势，人民币汇率企稳迹象显现；盘中一度跌至近七个月新低，而较昨日日内即急贬数百个点子则明显放缓。中间价小幅走弱，但仅贬8个点子，显示央行主动引导人民币汇率贬值的力道亦在放缓。

另外，根据道富集团委托经济学人信息部（EIU）所做的调查显示，机构投资者认为中国金融市场开放对于经济结构改革起到决定性作用，45%在岸机构投资者认为金融市场开放将会带动人民币升值，37%认为将会贬值；而离岸机构投资者之中，37%认为金融市场开放会带动货币升值，但37%认为对货币没有影响。

该项调查于2013年12月进行，访问对象为200名机构投资者，当中在岸与离岸各占一半，并来自投资管理者（机构、零售和对冲基金）以及资产拥有者（保险、主权财富基金和退休计划法人）。

调查又显示，三分之二的受访者预期中国将于10年内完成金融市场开放，当中大部分认为可于五年内完成。

此外，62%在岸机构投资者认为人民币最终价取代美元成为全球最大国际储备货币，但只有43%离岸机构投资者持相同意见。

道富集团是全球第二大独立托管银行及机构投资者的金融服务提供商，截至去年末其托管资产27.4万亿美元，管理资产2.3万亿美元。（完）

(记者 雷美珍；审校 张喜良)

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